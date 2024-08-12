2024 Paris Olimpiyatları sona erdi. Yarışların sona ermesiyle madalya tablosu da netlik kazandı. Olimpiyatlarda toplam 8 madalya ülkeye kazandırılırken Türkiye 8 madalya ile sıralamalarda geride kaldı. Madalya alan Türk sporcular ise olimpiyatlarda iz bırakmayı başardı. Peki Türkiye’den olimpiyatlara giderek madalya alan Türk sporcular hangileri oldu?
İşte Madalya Alan Türk Sporcular
- Şevval İlayda Tarhan – Yusuf Dikeç (Atıcılık) – Gümüş Madalya
- Buse Naz Çakıroğlu (Boks) Gümüş Madalya
- Hatice Akbaş – (Boks) – Gümüş Madalya
- Mete Gazoz – Ulaş Berkim Tümer – Abdullah Yıldırmış (Okçuluk) – Bronz Madalya
- Buse Tosun Çavuşoğlu – (Güreş) – Bronz Madalya
- Esra Yıldız Kahraman – (Boks) – Bronz Madalya
- Taha Akgül – (Güreş) – Bronz Madalya
- Nafia Kuş Aydın – (Tekvando) – Bronz Madalya