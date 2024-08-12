2024 Paris Olimpiyatları sona erdi. Yarışların sona ermesiyle madalya tablosu da netlik kazandı. Olimpiyatlarda toplam 8 madalya ülkeye kazandırılırken Türkiye 8 madalya ile sıralamalarda geride kaldı. Madalya alan Türk sporcular ise olimpiyatlarda iz bırakmayı başardı. Peki Türkiye’den olimpiyatlara giderek madalya alan Türk sporcular hangileri oldu?

İşte Madalya Alan Türk Sporcular