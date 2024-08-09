2024 Paris Yaz Olimpiyatları başlamasıyla TRT 1 ve TRT Spor’dan canlı yayınlara da başlandı. Türkiye’den olimpiyatlara katılan sporcuların müsabakaları bazen TRT 1 bazen de TRT Spor’dan yayınlanırken bu akşam kritik bir maç daha ekranlara taşınacak. 9 Ağustos’ta Buse Naz Çakıroğlu’nun final maçını canlı olarak TRT’den ekranlara getirilecek. Peki Buse Naz Çıkaroğlu final maçı hangi kanaldan yayınlanacak? TRT Spor 9 Ağustos yayın akışında neler var? İşte detaylar.

TRT Spor 9 Ağustos Yayın Akışı

TRT Spor yayın akışı 9 Ağustos canlı izle linkleri ile takip edilebilecek. TRT Spor canlı izleme linki resmi olarak paylaşıldığı için yayın akışında yer alan Buse Naz Çakıroğlu maçı da TRT Spor’dan takip edilebilecek. İşte 9 Ağustos TRT Spor yayın akışı