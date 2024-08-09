2024 Paris Yaz Olimpiyatları başlamasıyla TRT 1 ve TRT Spor’dan canlı yayınlara da başlandı. Türkiye’den olimpiyatlara katılan sporcuların müsabakaları bazen TRT 1 bazen de TRT Spor’dan yayınlanırken bu akşam kritik bir maç daha ekranlara taşınacak. 9 Ağustos’ta Buse Naz Çakıroğlu’nun final maçını canlı olarak TRT’den ekranlara getirilecek. Peki Buse Naz Çıkaroğlu final maçı hangi kanaldan yayınlanacak? TRT Spor 9 Ağustos yayın akışında neler var? İşte detaylar.
TRT Spor 9 Ağustos Yayın Akışı
TRT Spor yayın akışı 9 Ağustos canlı izle linkleri ile takip edilebilecek. TRT Spor canlı izleme linki resmi olarak paylaşıldığı için yayın akışında yer alan Buse Naz Çakıroğlu maçı da TRT Spor’dan takip edilebilecek. İşte 9 Ağustos TRT Spor yayın akışı
- 09:00 İşitme engelliler spor bülteni
- 09:15 Günün olimpiyat özeti
- 09:30 SPOR BÜLTENİ
- 10:00 Spor manşet
- 11:40 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm
- 13:40 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları kano sprint
- 15:00 Spor bülteni
- 15:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları tekvando
- 16:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları masa tenisi erkekler takım finali
- 17:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol erkekler yarı final Almanya – İspanya
- 19:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları futbol erkekler final Fransa – İspanya
- 19:45 Spor merkezi
- 20:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları futbol erkekler final Fransa – İspanya
- 21:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hokey kadınlar final
- 23:00 Stadyum
- 01:00 Teknik analiz
- 02:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hokey kadınlar final
- 04:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları futbol erkekler final Fransa – İspanya