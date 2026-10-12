12 Ekim 2026 fındık fiyatları: İl il açıklandı

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Vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde güncel fındık fiyatlarını merak ediyor. Bu kapsamda 12 Ekim 2026 Pazartesi günü 50 randıman kabuklu fındık fiyatı ilçelere göre 139-188 lira seviyesinde farklılık gösteriyor.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYATLAR

Buna göre en yüksek fiyatlar Giresun’da, en düşük fiyatlar ise Sakarya’nın Akyazı ilçesinde görülürken, serbest piyasa fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı 250 liralık fiyatın altında kaldı.

12 EKİM 2026 GİRESUN FINDIK FİYATLARI

Giresun merkezde ve Eynesil ilçesinde 50 randıman kabuklu fındık 188 liradan alıcı bulsa da, Giresun’da fiyatlar önceki haftaya göre düştü.

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5 Ekim tarihinde ilde 190-200 lira bandındaki fındık, bugün 188 liradan işlem görüyor.

12 EKİM 2026 TRABZON FINDIK FİYATLARI

Trabzon’da fındık fiyatlarındaki düşüş dikkat çekerken, il merkezinde 167,5 lira olan 50 randıman kabuklu fındık, Akçaabat ilçesinde 160,5 lira oldu.

Önceki hafta 170-175 lira seviyesindeki fındığın fiyatı, bu hafta 160-167 lira bandına düştü.

12 EKİM 2026 ORDU FINDIK FİYATLARI

Ordu merkezde fındık fiyatı 173,5 liradan işlem görürken, Perşembe ilçesinde 186 lira, Aybastı’da ise 163,5 lira olarak kayıtlara geçti.

12 EKİM 2026 SAMSUN FINDIK FİYATLARI

Samsun’un Terme ilçesinde 186 lira olan fındık fiyatları; merkezde 183 lira, Salıpazarı’nda 178,5 lira ve Çarşamba’da ise 177,65 liradan işlem görüyor.

12 EKİM 2026 SAKARYA FINDIK FİYATLARI

Sakarya merkezde ise 177 lira olan fındık fiyatları Kocaali ilçesinde 186 lira, Akyazı’da 139,25 liradan işlem görüyor. Akyazı’daki bu fiyat bölgeler arasında en düşük seviye olarak dikkat çekti. Hendek’te fındık fiyatları 143 lira, Karasu’da ise 145 lira olarak gerçekleşti.