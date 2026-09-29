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Android cihazlar için WhatsApp arayüzünde yeni dönem

WhatsApp'ın Android cihazlarda kanalları Sohbetler sekmesine taşıyacağı, Güncellemeler sekmesini kaldıracağı ve yerine Kişiler sekmesini getireceği belirtildi. Bu kapsamda kanallar için 3 farklı görüntüleme seçeneğinin test edildiği öğrenildi.

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Eklenme 29.09.2026 - 15:44
Güncellenme 29.09.2026 - 15:50

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, Android işletim sistemli cihazlarda kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla arayüzünde yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

KANALLAR SOHBETLER SEKMESİNE TAŞINACAK

Uygulama, kullanıcıların takip ettiği kanalları Güncellemeler sekmesinden alarak Sohbetler sekmesine taşımayı amaçlarken, yeni bu güncellemeyle beraber özel mesajların ve takip edilen kanalların aynı bölüm üzerinden yönetilmesi amaçlanıyor.

GÜNCELLEMELER SEKMESİ YERİNE KİŞİLER SEKMESİ

Böylece Güncellemeler sekmesinin kaldırılacağı ve yerine kişiler sekmesinin getirileceği düşünülürken, platformun bu güncellemeyle beraber kullanıcıların çevrim içi kişilerine ve rehberlerine daha hızlı ulaşmasını hedeflediği ifade edildi.

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3 FARKLI YAPILANDIRMA SEÇENEĞİ

Özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu öğrenilirken, kullanıcıların kanalların Sohbetler sekmesinde nasıl görüntüleneceğini belirleyebileceği 3 farklı yapılandırma seçeneğinin olduğu kaydedildi.

Buna göre ilk seçenekte kanallar doğrudan ana sohbet listesine ilave ediliyor. İkinci seçenekte kanallar varsayılan olarak arşivleniyor ve kullanıcıların ihtiyaç duyması halinde erişmesine imkân verilirken, üçüncü seçenekte ise sohbet listesine özel bir Kanallar klasörü ilave ediliyor.

YENİ ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

Platform, hangi seçeneğin kullanıcılar için daha uygun olduğunu tespit etmek için bu güncellemeleri test ederken, özellikle şu anda Android 2.26.39.1 beta sürümünde geliştirme sürecinde olduğu ve genel kullanıma sunulmadığı belirtildi.

RESMÎ ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

WhatsApp, ilgili güncelleme için resmî çıkış tarihini henüz açıklamazken, özelliğin ilerleyen süreçlerde kademeli bir şekilde kullanıcılara açılacağı düşünülüyor.

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