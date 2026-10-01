Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizine yönelik yeni açıklama

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TBMM’nin tatili biterken, yeni yasama yılı başladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni yasama yılı kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine seslendi.

Fon soruşturmasına yönelik açıklama yapan Erdoğan, “Hakkaniyet ve adalet kurallarını gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NELER SÖYLEDİ?

Erdoğan, yaptığı açıklamada, fon piyasasının belli kısmında yaşanan problemin de üstesinden başarıyla gelindiğini aktardı.

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Sermaye piyasası kuralları kapsamında hakkaniyet ve adalet kurallarını gözeterek sorunu hızlı bir şekilde çözmeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, bu konunun toplumsal barışa yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine izin verilmeyeceğini aktardı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN FON AÇIKLAMASI

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, fon soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların yaşadığı tedirginliği dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bu suistimal ve haksız kazanç iddiaları sonuna kadar araştırılmalıdır. İddiaların ucu kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır.”

SPK’DAN ‘İSTEĞE BAĞLI İADE HESAPLARI’

Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarında tasfiye kararı öncesindeki satışlardan elde edilen fahiş kazançları gönüllü olarak ilgili fona iade etmek isteyen kişiler için Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına ‘İsteğe Bağlı İade Hesapları’ açıldığını duyurdu.

Bu kapsamda ilgili fonlar üzerinden fahiş gelir elde edenler gönüllü olması halinde kazançlarını ilgili hesaplara iade edebilecek.