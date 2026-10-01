HaberX
AnasayfaSon DakikaCumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizine yönelik yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizine yönelik yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılışı kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, fon soruşturmasına yönelik sorunun hızlı bir şekilde çözüleceğini açıkladı.

Oluşturan
Eklenme 01.10.2026 - 14:51
Güncellenme 01.10.2026 - 15:13

TBMM’nin tatili biterken, yeni yasama yılı başladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni yasama yılı kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine seslendi.

Fon soruşturmasına yönelik açıklama yapan Erdoğan, “Hakkaniyet ve adalet kurallarını gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NELER SÖYLEDİ?

Erdoğan, yaptığı açıklamada, fon piyasasının belli kısmında yaşanan problemin de üstesinden başarıyla gelindiğini aktardı.

Haber Devam Ediyor
Mehmet Şimşek’ten fon yatırımcılarına ödeme açıklaması
Ekonomi
Mehmet Şimşek’ten fon yatırımcılarına ödeme açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon yatırımcılarına yönelik yaptığı açıklamada, mümkün olan en kısa sürede ödemelerin yapılması amacıyla gerekli adımların atıldığını ifade etti.
Antalya Muratpaşa’dan Atatürk Toplumsal Tesisi
Gündem
Antalya Muratpaşa’dan Atatürk Toplumsal Tesisi
ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Lideri Ümit Uysal, kardeş kent Karaman’ın Göktepe Belediyesi’nde...

Sermaye piyasası kuralları kapsamında hakkaniyet ve adalet kurallarını gözeterek sorunu hızlı bir şekilde çözmeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, bu konunun toplumsal barışa yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine izin verilmeyeceğini aktardı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN FON AÇIKLAMASI

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, fon soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların yaşadığı tedirginliği dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bu suistimal ve haksız kazanç iddiaları sonuna kadar araştırılmalıdır. İddiaların ucu kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır.”

SPK’DAN ‘İSTEĞE BAĞLI İADE HESAPLARI’

Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarında tasfiye kararı öncesindeki satışlardan elde edilen fahiş kazançları gönüllü olarak ilgili fona iade etmek isteyen kişiler için Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına ‘İsteğe Bağlı İade Hesapları’ açıldığını duyurdu.

Bu kapsamda ilgili fonlar üzerinden fahiş gelir elde edenler gönüllü olması halinde kazançlarını ilgili hesaplara iade edebilecek.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Mehmet Şimşek’ten fon yatırımcılarına ödeme açıklaması

8 saat önce
Ekonomi

SPK’dan katılma payı sahiplerine ara ödeme kararı

12 saat önce
Gündem

Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

12 saat önce
Gündem

Nişan atılırsa takılar kimde kalır? Yargıtay kararını verdi

1 gün önce
Son Dakika

TFF Süper Kupa tarihleri açıklandı

1 gün önce
Magazin

Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı

1 gün önce