Yetim Vakfı Çocuklar İçin Ramazan Karşılama Şenliği Düzenledi

Yetim Vakfı gönüllülerince İstanbul’da düzenlenen ramazan karşılama etkinliğinde, balonlarla süslenmiş nostaljik minibüsle çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, “Bu Ramazan Kalbine Dokun” sloganıyla, çocuklara ramazanın heyecanını yaşatabilmek için bu yıl da şenlik düzenlendi.
Şenlik kapsamında balonlarla süslenmiş nostaljik minibüsle Fatih’ten yola çıkan gönüllüler, sokak sokak gezerek çocuklara hediye dağıttı.
Eyüp Sultan Camisi önünde de devam eden şenlikte, çocuklara, kumbara, çocuk dergisi, seccade, takke ve başörtüsü gibi çeşitli hediyeler bulunan paketler verildi.
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım.
Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.