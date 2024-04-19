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Anasayfa » Yerel » Bursa Haberleri »

Bursa ve Kütahya İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Bursa ve Kütahya'nın bazı ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapılarak, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

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Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince son değerlendirmelere göre, yarın günün ilk saatlerden itibaren Bursa’nın geneli ile Kütahya’nın Tavşanlı, Şaphane, Simav, Pazarlar, Domaniç, Hisarcık ve Emet ilçelerinde sağanağın yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kütahya
Sağanak

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