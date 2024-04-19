Bursa ve Kütahya İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince son değerlendirmelere göre, yarın günün ilk saatlerden itibaren Bursa’nın geneli ile Kütahya’nın Tavşanlı, Şaphane, Simav, Pazarlar, Domaniç, Hisarcık ve Emet ilçelerinde sağanağın yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.