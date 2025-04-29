Bursa’da Emekliye Kurban Bayramı Destek Çeki Başvuruları Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından emeklilere yönelik başlatılan Kurban Bayramı Destek Çeki yardımında başvuru süreci başladı. İşte detaylar.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni son seçimde CHP adayı Mustafa Bozbey kazanırken CHP yönetiminde sosyal belediyecilik alanında önemli adımlar atılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in seçim vaatleri arasında yer alan bayram öncesinde emeklilere yardım projesinde Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da destek sağlanacağı duyuruldu. Emekliye Kurban Bayramı Destek Çeki adıyla duyurusu yapılan destek çeki için Bursalı vatandaşlara duyuru yapıldı.

Ramazan Bayramı ve Yılbaşının Ardından Kurban Bayramı Destek Çekleri Dağıtılacak

Ramazan Bayramı ve Yılbaşında benzer sosyal yardımlara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı Destek Çeki başvuruları için son tarihi 12 Mayıs Pazartesi olarak duyurdu.12 Mayıs gün sonuna kadar başvuru yapabilecek vatandaşlar, yardım almaya durumlarının uygun olması halinde Kurban Bayramı Destek Çeki sahibi olabilecek. İhtiyaç sahibi emeklileri kapsayan projeden Kurban Bayramı’nda daha fazla vatandaşın yararlanması bekleniyor.

Başkan Bozbey’den Vatandaşlara Mesaj

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, vatandaşlara yönelik önemli mesajlar verdi. Başkan Bozbey açıklamasında “Sosyal politikalara daha da fazla önem veriyoruz. Kaynaklarımızın önemli bir bölümünü sosyal krizi hafifletmek için seferber ediyoruz. Bursa’yı sosyal belediyecilikle buluşturmaya devam edeceğiz. Emekli hemşerilerimizin bütçesine katkı sunmak, harcamalarına bir nebze de olsa destek olmak istiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza Kurban Bayramı’nda da destek çeklerini ulaştıracağız. Tüm büyüklerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” dedi.

Kurban Bayramı Destek Çeki Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kurban Bayramı destek çeki başvurusu için vatandaşların https://e-belediye.bursa.bel.tr/Sosyalyardimbasvurusu/Bukapi.aspx?talepid=773& adresi üzerinden online başvuru yapması gerekiyor. Emekli olan vatandaşların bizzat kendisinin başvuru yapması gerekirken Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer sosyal yardımı olan HalkKart hizmetinden yararlananların destek çekinden yararlanamayacağı da belirtildi.

Başvuru yapan vatandaşların durumu incelendikten sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Yönetmeliği/Sosyal Destek Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelere göre destek çeki almaya hak kazanan isimler belirleniyor. 12 Mayıs 2025 tarihi sonrasında başlayacak değerlendirmelerin sonuçları Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.