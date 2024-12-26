Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinlikte yediklerinden rahatsızlandığı öne sürülen 6 öğrenci, hastanede tedaviye alındı.

Camiikebir Mahallesi’ndeki bir ortaokulda “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında evlerden getirilen yiyecekleri tüketen 6 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi belirtileri olan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Okul yöneticileri de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.