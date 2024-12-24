Bursa’nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi, 3 gündür ekipler tarafından aranıyor.

R.O’nun (59) yakınlarının 22 Aralık’ta emniyete ihbar yapılmasının ardından çalışma başlatan ekipler, ilçe merkezi sahilinde bu kişinin mont, cep telefonu ve nüfus cüzdanını buldu.

Sahilde ve denizde süren arama çalışmasına, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı DEGAK Özel Tim 11 Komutanlığı ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birimine bağlı ekipler katılıyor. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, kayıp kişiye ulaşılması için dalgıçlarla denizde, köpekli arama timleriyle sahilde devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Şu ana kadar R.O’ya ait başka herhangi bir ize rastlanamadığı öğrenildi.