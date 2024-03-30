İki Kardeşin 2 Milyon 130 Bin Lirasını Alan Dolandırıcılar Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nezihe K. (67) ve kardeşi Neşe K’ye (61) telefonda polis olduklarını ve isimlerinin kara para aklama olayına karıştığı yalanını söyleyerek 2 milyon 130 bin lira alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucu şüphelilerin Enes Çağrı Ç. (21), Mustafa B. (42), Doğan Fatih S. (30) ve Ali Ç. (21) olduğunu tespit etti.

Zanlıların İstanbul’da bir villada saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, bu adrese baskın yaptı.

İLGİLİ HABER Bursa Devlet Tiyatrosunda Gençlerin Oyun Heyecanı Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp 2 milyon 130 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü gözaltına alındı.

Enes Çağrı Ç, Mustafa B. ve Doğan Fatih S’nin yakalandığı villada yapılan aramalarda, uzun namlulu otomatik silah, tabanca, çok sayıda cep telefonu ve sim kart, 180 bin lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diğer zanlı Ali Ç’nin yakalanması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.