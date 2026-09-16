Tapu işlemlerinde para transferi kuralları değişiyor: 1 Ekim’de zorunlu olacak

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Taşınmaz satışlarında para transferine yönelik yeni bir dönemin başlayacağı öğrenildi. Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ekim tarihinde zorunlu olarak uygulanması beklenen güvenli ödeme sistemiyle satış bedeli ve taşınmaz mülkiyetinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi hedefleniyor.

İŞLEM BİTMEDEN PARA SATICININ HESABINA GEÇMEYECEK

Sistem doğrultusunda alıcının ödediği para taşınmazın tapuda devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçemeyecek. Bu sayede taşınmaz satışlarında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik tehlikelerinin minimum seviyeye düşürülmesi amaçlanıyor.

Güvenli ödeme sistemiyle beraber alıcı tarafından ödenen satış bedeli tapudaki devir işlemi bitene kadar satıcının hesabına geçmeyecek. Tapu devriyle satış bedelinin aktarılması eş zamanlı yapılacak.

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TAPU MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Güvenli ödeme süreci bankalar ve tapu müdürlüklerince gerçekleştirilecek. Gayrimenkul danışmanları ise sistemin kullanımı hususunda alıcı ve satıcılara yardım edecek.

MAĞDURİYETLER ENGELLENECEK

Konuya yönelik açıklama yapan uzmanlar, sistemin insanlardan emlak işletmelerine kadar sektördeki tarafları yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak, mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından oldukça önemli bir düzenleme olduğunu belirtti.

EMLAKÇILAR ARADAN ÇIKMAYACAK

Uzmanlar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu sistemde emlakçıların aradan çıkma gibi bir durumu olmayacak. İnsanların tapu dairelerinde para taşımamaları, mağdur olmamaları, gerçekleştirilen işlemlerin nizami biçimde her şeyin resmiyete dökülerek yapılması için hayata geçirildiği bir düzenleme.”

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, ayrıca alıcı ve satıcıların taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip gayrimenkul danışmanlarıyla çalışması gerektiğini belirterek, “Bize gelen şikayetlerin birçoğu merdiven altı diye tabir ettiğimiz kaydı ve vergi levhası olmayan kişiler yüzünden meydana geliyor. Yetki belgesine sahip ve kendini geliştiren gayrimenkul danışmanları işlerini düzgün ve vatandaşı mağdur etmeden gerçekleştiriyor ve işi biliyor. Bu nedenle bu sistemde de vatandaşlara yardım edecekler” ifadelerini kullandı.