Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili döneminde ülke genelinde uygulanacak trafik ve güvenlik tedbirlerini açıkladı. Kurban Bayramı tedbirlerine göre 22 Mayıs ile 1 Haziran 2026 tarihleri arasında 11 günlük süreçte yoğun trafik denetimleri gerçekleştirilecek.
Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerimizi büyük bir titizlikle planladık.
22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak Kurban Bayramı Tedbirleri kapsamında ülke genelinde 334 bin 17 kolluk personelimiz görev yapacak; bu… pic.twitter.com/XFxpXBM1Ib
— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 22, 2026
Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla toplam 334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Bu personelin 66 bin 481’inin trafik denetimlerinde aktif olarak sahada olacağı bildirildi.
Otobüslerde Gizli Yolcu Denetimi Uygulanacak
Bayram sürecinde şehirler arası yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerin artırılacağı açıklandı. Bu kapsamda 1238 personel, otobüslerde “gizli yolcu” olarak görev yaparak emniyet kemeri kullanımı ve yol güvenliği uygulamalarını denetleyecek.
Terminal çıkışları ve güzergâhlarda emniyet kemeri uyarı sistemlerinin devreye alınacağı, yolcu ve sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmalarının artırılacağı belirtildi.
Hava ve Elektronik Sistemlerle Kapsamlı Denetim
Trafik kontrollerinin yalnızca kara üzerinde değil, hava ve elektronik sistemlerle de destekleneceği bildirildi. Bu kapsamda:
- Helikopterlerle 9 ilde 108 saat denetim
- Drone sistemleriyle 81 ilde 5 bin 828 saat kontrol
- Toplamda 5 bin 936 saatlik hava destekli denetim
Ayrıca 61 ilde bulunan 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile 21 bin 682 kilometrelik güzergahta hız kontrolü yapılacağı açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki toplam 1581 mobil radar aracı da sahada görev yapacak.
“Tuzak Radar” Uygulanmayacak
Yetkililer, bayram döneminde radar uygulamalarının amacının ceza yazmak olmadığını vurguladı. Açıklamada hız denetimlerinin şeffaf şekilde yürütüleceği ve “tuzak radar” uygulamasının olmayacağı ifade edildi.
Belirli Araçlara Trafik Kısıtlaması Getirilecek
Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kamyon, çekici ve tanker türü araçların bazı güzergâhlarda trafiğe çıkışı geçici olarak sınırlandırılacak. Uygulama 30 Mayıs saat 13.00’te başlayacak ve 1 Haziran 2026 saat 01.00’e kadar sürecek.
Ayrıca ağır ve boyut sınırlarını aşan araçlara özel izin verilmeyeceği, bu kapsamda belirli tarihlerde bu araçların trafiğe çıkamayacağı bildirildi.
Şehir İçi Denetimler ve Ek Güvenlik Önlemleri
Şehir içi trafikte ise Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden makas atma, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve hatalı şerit değişimi gibi ihlallerin denetleneceği açıklandı.
Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve yol kenarlarında gereksiz duraklamaların önüne geçilmesi için ek kontroller yapılacağı ifade edildi.
Yoğunluk Yaşanan Bölgelerde Ek Tedbir
Şehitlikler, kabir ziyaret alanları ve yoğun yol güzergâhlarında ek trafik önlemleri uygulanacağı bildirildi. Geçmiş yıllarda kaza yoğunluğu yaşanan 17 ilde ise ilave denetim ekiplerinin görev yapacağı kaydedildi.