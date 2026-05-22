Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili döneminde ülke genelinde uygulanacak trafik ve güvenlik tedbirlerini açıkladı. Kurban Bayramı tedbirlerine göre 22 Mayıs ile 1 Haziran 2026 tarihleri arasında 11 günlük süreçte yoğun trafik denetimleri gerçekleştirilecek.

Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla toplam 334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Bu personelin 66 bin 481’inin trafik denetimlerinde aktif olarak sahada olacağı bildirildi.

Otobüslerde Gizli Yolcu Denetimi Uygulanacak

Bayram sürecinde şehirler arası yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerin artırılacağı açıklandı. Bu kapsamda 1238 personel, otobüslerde “gizli yolcu” olarak görev yaparak emniyet kemeri kullanımı ve yol güvenliği uygulamalarını denetleyecek.

Terminal çıkışları ve güzergâhlarda emniyet kemeri uyarı sistemlerinin devreye alınacağı, yolcu ve sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmalarının artırılacağı belirtildi.

Hava ve Elektronik Sistemlerle Kapsamlı Denetim

Trafik kontrollerinin yalnızca kara üzerinde değil, hava ve elektronik sistemlerle de destekleneceği bildirildi. Bu kapsamda:

Helikopterlerle 9 ilde 108 saat denetim

Drone sistemleriyle 81 ilde 5 bin 828 saat kontrol

Toplamda 5 bin 936 saatlik hava destekli denetim

Ayrıca 61 ilde bulunan 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile 21 bin 682 kilometrelik güzergahta hız kontrolü yapılacağı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki toplam 1581 mobil radar aracı da sahada görev yapacak.

“Tuzak Radar” Uygulanmayacak

Yetkililer, bayram döneminde radar uygulamalarının amacının ceza yazmak olmadığını vurguladı. Açıklamada hız denetimlerinin şeffaf şekilde yürütüleceği ve “tuzak radar” uygulamasının olmayacağı ifade edildi.

Belirli Araçlara Trafik Kısıtlaması Getirilecek

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kamyon, çekici ve tanker türü araçların bazı güzergâhlarda trafiğe çıkışı geçici olarak sınırlandırılacak. Uygulama 30 Mayıs saat 13.00’te başlayacak ve 1 Haziran 2026 saat 01.00’e kadar sürecek.

Ayrıca ağır ve boyut sınırlarını aşan araçlara özel izin verilmeyeceği, bu kapsamda belirli tarihlerde bu araçların trafiğe çıkamayacağı bildirildi.

Şehir İçi Denetimler ve Ek Güvenlik Önlemleri

Şehir içi trafikte ise Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden makas atma, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve hatalı şerit değişimi gibi ihlallerin denetleneceği açıklandı.

Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve yol kenarlarında gereksiz duraklamaların önüne geçilmesi için ek kontroller yapılacağı ifade edildi.

Yoğunluk Yaşanan Bölgelerde Ek Tedbir

Şehitlikler, kabir ziyaret alanları ve yoğun yol güzergâhlarında ek trafik önlemleri uygulanacağı bildirildi. Geçmiş yıllarda kaza yoğunluğu yaşanan 17 ilde ise ilave denetim ekiplerinin görev yapacağı kaydedildi.