Interpol–Europol İş Birliğiyle Aranan 48 Suçlu Türkiye’ye Getirildi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol–Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yurt dışında yakalanan toplam 48 suçlunun ülkeye iadesinin sağlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre kırmızı bültenle aranan 27 kişi ile ulusal düzeyde aranan 21 kişi, Adalet Bakanlığı birimleri ve güvenlik birimlerinin ortak çalışmasıyla farklı ülkelerde tespit edilerek Türkiye’ye getirildi.

Operasyonların; KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerinin eş güdümüyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Şahısların Yakalandığı Ülkeler

İade edilen kişilerin şu ülkelerde yakalandığı açıklandı:

Gürcistan (31 kişi)

Almanya (7 kişi)

Yunanistan (2 kişi)

ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün

Yakalanan kişilerin farklı ağır suçlardan arandığı belirtildi. Bu suçlar arasında; kasten öldürme ve teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu ticareti ve kullanımı, dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık, yağma ve silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği, çocuğun cinsel istismarı, resmî belgede sahtecilik, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet ile hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçların yer aldığı ifade edildi.

Şahıs (İsim Baş Harfleri) Yakalandığı Ülke Suç Türleri C.S. Gürcistan Kasten öldürme R.G. Gürcistan Silahlı tehdit, yağma F.Ö. Almanya Uyuşturucu ticareti G.Ç. Almanya Dolandırıcılık E.D. Yunanistan Kasten yaralama Y.E.A. Gürcistan Terör örgütü üyeliği U.Y. Gürcistan Hırsızlık, yağma A.Ç. Almanya Resmî belgede sahtecilik V.J. ABD Uyuşturucu suçları M.K. Hollanda Dolandırıcılık A.S.Ö. Gürcistan Kasten öldürmeye teşebbüs C.G. Gürcistan Silahlı tehdit Ö.A. Karadağ Kaçakçılık T.Ş. Gürcistan Kasten öldürme F.Y. Polonya Uyuşturucu ticareti T.G. Irak Hırsızlık O.T. Rusya Yağma İ.T. Sırbistan Dolandırıcılık M.B.T. Ürdün Kasten yaralama K.K. Gürcistan Çocuğun cinsel istismarı

İçişleri Bakanlığı, yürütülen uluslararası iş birliği sayesinde aranan kişilerin tespit edilerek ülkeye getirildiğini belirtti. Operasyonlarda görev alan emniyet birimlerine ve Adalet Bakanlığı personeline teşekkür edildi.