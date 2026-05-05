2. Lig Play-Off Final Eşleşmeleri Açıklandı

Nesine 2. Lig play-off sürecinde finale kalan takımlar belli oldu. Çift maçlı eleme turunun tamamlanmasının ardından Kırmızı ve Beyaz Grup’ta finale yükselen ekipler, Trendyol 1. Lig’e çıkabilmek için son karşılaşmalarına hazırlanıyor.

Kırmızı Grup’ta Mardin 1969 Spor ile Muşspor finale adını yazdırdı. Mardin temsilcisi, Kahramanmaraş İstiklal Spor ile oynadığı iki karşılaşmada da gol sesi çıkmayınca turu penaltı atışlarıyla geçti. Seri penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Mardin 1969 Spor, finale yükselen taraf oldu. Aynı grupta Muşspor ise Aliağa FK karşısında oynadığı iki maçta eşitliği bozamadı ve final bileti penaltı atışlarıyla belirlendi. Muş ekibi, seri atışlarda avantaj elde ederek adını finale yazdırdı.

İki takım arasındaki final mücadelesi 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 17.00 olarak açıklandı.

Beyaz Grup’ta ise Elazığspor ve Muğlaspor finale yükselen takımlar oldu. Elazığ temsilcisi, Adana 01 FK ile oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak finalde yer aldı. Muğlaspor ise Şanlıurfaspor karşısında deplasmanda aldığı galibiyetin ardından sahasında oynadığı rövanşta beraberlik elde ederek finale çıkmayı başardı.

Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’ta oynanacak final karşılaşmalarının kazananları, gelecek sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele etme hakkı elde edecek.