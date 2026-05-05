Orhan Şen Açıkladı: Soğuk Hava Yerini Sıcaklara Bırakıyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde etkili olan hava koşullarına ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. Marmara ve Ege bölgelerinde hissedilen kuvvetli poyrazın gün içerisinde etkisini kaybetmesi beklenirken, farklı bölgelerde yağış ve yer yer kar yağışı görüleceğini açıkladı.

Şen’in değerlendirmelerine göre Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz çevresinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Doğu Karadeniz ile Hatay, İskenderun ve Kahramanmaraş çevrelerinde de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, Ankara’nın bazı ilçelerinde de kar ihtimali bulunuyor. Uludağ, Kartepe, Ilgaz ve çevresinde kar yağışının devam ettiği aktarıldı.

Bu haftanin 2. Yarisi 6 May itibariyla Yaz Havasi pic.twitter.com/MW6r3IGsGr — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) May 4, 2026

Şen, Marmara ve Ege’de kuzey yönlü rüzgârların zaman zaman 60 kilometre hıza ulaştığını ancak günün ilerleyen saatlerinde etkisini azaltacağını ifade etti. İç ve güney bölgelerde ise lodosun etkili olduğunu bazı illerde toz taşınımının gözlemlendiğini bildirdi.

Meteoroloji’den Uyarı

Meteoroloji tarafından 24 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı kapsamındaki iller arasında Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak da yer alıyor.

Hava sıcaklıklarının ise kısa sürede artışa geçmesi bekleniyor. İstanbul’da hafta ortasında 20 derece seviyesine çıkacak sıcaklığın hafta sonuna doğru 24-25 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. İzmir ve Antalya’da da benzer şekilde sıcaklıkların 24-26 derece aralığına yükselmesi öngörülüyor.

Uzmanlara göre 6 Mayıs sonrası batı bölgelerden başlayarak ülke genelinde daha sıcak bir hava etkili olacak.