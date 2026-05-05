Büyükbaş ve Küçükbaş Canlı Hayvan Fiyatları Netleşti

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık piyasasında fiyatlar netlik kazandı. Sivas’ta açıklanan güncel tarifeye göre büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan fiyatları ile kesim ücretleri belirlendi. Yetkililer, alışveriş sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekti.

Bu yıl Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek.

Büyükbaş Hayvan Fiyatları ve Kesim Ücretleri

Sivas Ticaret Borsası tarafından paylaşılan verilere göre büyükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tosun: 510 TL/kg

Damızlık niteliğini kaybetmiş düve: 475 TL/kg

Kesim hizmetleri için belirlenen ücretler ise şu şekilde açıklandı:

Kesim ücreti: 10.000 TL

Söküm ve parçalama işlemleri: 10.000 TL

Et çekimi: kilogram başına 25 TL

Yetkililer, kurbanlık seçiminde hayvanların sağlıklı, küpeli ve gelişimini tamamlamış olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Küçükbaş Hayvan Fiyatları

Küçükbaş hayvanlar için belirlenen canlı kilogram fiyatları da açıklandı:

Dişi koyun: 350 TL/kg

Erkek koyun: 450 TL/kg

Küçükbaş hayvanların kesim ücreti ise 3.000 TL olarak duyuruldu.

Açıklanan verilere göre kurbanlık fiyatlarında geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 46 oranında artış yaşandı. Bu artışın piyasa koşulları ve maliyetlerdeki yükselişle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Kurbanlık Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yetkililer, kurbanlık alışverişinin belediyelerin belirlediği satış alanlarında veya güvenilir üreticilerden yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca kesim işlemlerinin yalnızca ruhsatlı alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kurbanlık seçiminde hasta, zayıf, gebe veya gelişimini tamamlamamış hayvanların tercih edilmemesi gerektiği de vurgulandı.