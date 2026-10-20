2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi açıklandı

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Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Bu kapsamda, 2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ve faiz oranı bankadan bankaya değişiyor.

32 GÜNLÜK GETİRİ 58 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Sözcü’nün haberine göre, 2 milyon TL için en yüksek aylık faiz getirisi sağlayan bankalardan biri Türk Ticaret Bankası olurken, bu banka yüzde 44,5 faiz oranıyla 32 günde 58 bin 847 TL net kazanç imkânı sunuyor. Böylece vade sonundaki toplam bakiye 2 milyon 58 bin 847 TL’ye ulaşıyor.

QNB LİSTEDE İKİNCİ SIRADA

QNB ise yüksek faiz getirisi sunan diğer bankalardan biri olurken, 2 milyon TL için 32 gün vadeli yüzde 42 faiz oranı uyguluyor. Böylece aylık net kazanç 57 bin 34 TL’ye ulaşırken, vade sonu bakiyesi 2 milyon 57 bin 34 TL oluyor.

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HALKBANK VE ING’DEN FARKLI TUTARDA GETİRİ FIRSATLARI

Halkbank, yüzde 38 kâr payıyla 32 günde 55 bin 708 TL net getiri olanağı sunarken ING, yüzde 44 faiz oranıyla 55 bin 429 TL; İş Bankası, yüzde 37,95 kâr payıyla 54 bin 897 TL; Şekerbank, yüzde 42,5 faiz oranıyla 54 bin 603 TL ve TEB ise yüzde 42 faiz oranıyla 53 bin 951 TL net getiri fırsatı sunuyor.

Öte yandan Odeabank da yüzde 42 faiz oranıyla 32 günde 51 bin 15 TL getiri imkânı sunan bankalar arasında yer alıyor.