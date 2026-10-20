2027 yılı bütçesinde SGK’dan emekliye ek zam senaryosu

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2027 yılı bütçe teklifindeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) transferleri, emekli maaşlarına gelebilecek muhtemel ek zam konusunu gündeme getirirken, ekonomist Prof. Dr. Hakan Yılmaz, SGK’ya yapılacak mali transferlerde yüzde 66 artışın dikkat çektiğini belirtti.

EMEKLİYE EK ZAM İHTİMALİ

Yılmaz, SGK’ya yapılacak bütçe transferlerindeki bu artışın emeklilere ek zam ve sosyal yardım ödemeleri için kullanılabileceğini açıkladı.

3,9 MİLYON TL AÇIK

TBMM’ye sunulan 2027 yılı bütçe teklifinde 27,3 trilyon lira gider, 23,4 trilyon lira gelir ve 3,9 trilyon lira açık öngörülürken, bütçede vergi gelirleri, harcamalar ve enflasyon hedefleri dikkat çekiyor.

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YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 21

Bütçede ortalama TÜFE enflasyonunun yüzde 22,5, yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 21 olarak öngörüldüğünü vurgulayan Yılmaz, faiz dışı harcamaların yüzde 38,4 seviyesinde planlandığını açıkladı.

EMEKLİYE VEYA SOSYAL YARDIMLARA ZAM ÖNGÖRÜSÜ

SGK transferlerindeki artışın emeklilere ilişkin muhtemel ek zam veya sosyal yardımlarla ilgili olabileceğinin altını çizen Yılmaz, bütçedeki bu kalemin muhtemel bir seçim süreci bakımından da değerlendirilebileceğini belirtti. Yılmaz, seçim döneminde emeklilere ve sosyal yardım alanlara zam yapılabileceğini ifade etti.

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN YETERLİ KANIT YOK

Ayrıca SGK transferlerindeki artış, tek başına seyyanen zam yapılacağına veya erken seçim kararı alındığına yönelik kanıt oluşturmuyor. Emeklilere ilişkin kesinleşmiş bir ek zam kararı ise şu an için bulunmuyor.

VERGİLENDİRMEDE ADALET VURGUSU

Öte yandan, bütçedeki vergi tahsilat hedeflerini eleştiren Yılmaz, vergilendirmede adaletin önemine vurgu yaptı. SGK transferlerindeki artışın hangi kalemlerden kaynaklandığının resmî bütçe tablolarıyla netleştirilmesinin, söz konusu artışın emekliler bakımından ne anlama geldiğini değerlendirmek için son derece önemli olduğunu belirtti.