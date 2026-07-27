27 Temmuz 2026 fındık fiyatları: En yüksek ve en düşük fiyatlar açıklandı

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Fındıkta yeni hasat sezonuna az bir zaman kala, serbest piyasadaki fındık fiyatları merak konusu oldu.

Fiyatların illere ve kalitesine göre farklılık gösterdiği öğrenilirken, en yüksek fiyatın Giresun’da yağlı fındıkta olduğu belirtildi.

GİRESUN 210 TL İLE ZİRVEDE

Serbest piyasadaki güncel fındık fiyatlarına göre, Giresun’da yağlı fındık 210 lira, levant kalite 199,50 lira, sivri kalite ise 190 liradan işlem görürken, Ordu’da yağlı fındık 186 lira, levant 180 lira, sivri 170 lira oldu.

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Ayrıca Trabzon’da yağlı fındık 181,50 lira, levant 175,75 lira, sivri ise 168 liradan işlem görüyor.

İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

Diğer illerde ise güncel fiyatlar şu şekilde:

Tokat yağlı 171,50 lira, Levant 167,25 lira, sivri 164 lira,

Samsun yağlı 168,25 lira, Levant 164 lira, sivri 159,75 lira,

Sakarya yağlı 167,50 lira, Levant 160 lira, sivri 155,25 lira,

Gümüşhane yağlı 164 lira, Levant 159 lira, sivri 153,50 lira,

Kocaeli yağlı 164 lira, Levant 160,25 lira, sivri 155 lira,

Rize yağlı 162 lira, Levant 157,50 lira, sivri 152,50 lira,

Kastamonu yağlı 161,50 lira, Levant 161 lira, sivri 151,25 lira,

Artvin yağlı 160 lira, Levant 155 lira, sivri 150,50 lira,

Düzce yağlı 158,50 lira, Levant 153 lira, sivri 150 lira,

Sinop yağlı 158 lira, Levant 155,75 lira, sivri 153 lira,

Bolu yağlı 156 lira, Levant 152,50 lira, sivri 150,75 lira,

Zonguldak yağlı 153 lira, Levant 149 lira, sivri 146,75 lira,

Bartın yağlı 152,50 lira, Levant 148 lira, sivri 143,25 lira.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYATLAR

Güncel fiyatlara bakıldığında yağlı fındıkta 210 lirayla Giresun zirvede yer alırken, Bartın ise 152,50 lirayla en düşük fiyatla dikkat çekiyor.