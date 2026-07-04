Motorine zam kapıda: Akaryakıt pompa fiyatları değişiyor

Küresel piyasalarda dalgalanan Brent petrol fiyatları, döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik ve uluslararası rafineri marjlarındaki değişimler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından ve akaryakıt piyasası uzmanlarından gelen son bilgilere göre, dizel araç sahiplerini üzecek yeni bir zam kapıda.
Yapılan hesaplamalara göre, motorin grubunda pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir fiyat artışına gidilecek. Sektörün deneyimli isimlerinden Cahit Saraçoğlu’nun aktardığı verilere göre, bu artış pompa fiyatlarına doğrudan yansıtılacak.
İşte motorin zam miktarı
Motorinin litre fiyatına 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününü salıya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılacak. Hafta sonu boyunca petrol fiyatlarında olağanüstü bir kırılma yaşanmadığı takdirde, bu artış yeni haftanın ilk gününde tabelalara yansıtılacak. Yapılacak olan 1,31 TL’lik fiyat artışının ardından, Türkiye’nin üç büyükşehrinde oluşması beklenen tahmini pompa satış fiyatları şu şekilde olacak;
|Şehir ve Bölge
|Mevcut Ortalama Fiyat (TL)
|Zam Sonrası Tahmini Fiyat (TL)
|İstanbul (Avrupa Yakası)
|64,61
|65,92
|İstanbul (Anadolu Yakası)
|64,43
|65,74
|Ankara
|65,68
|66,99
|İzmir
|65,96
|67,27