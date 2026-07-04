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Motorine zam kapıda: Akaryakıt pompa fiyatları değişiyor

Döviz kuru ve petrol piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle Temmuz 2026 döneminde motorine zam kesinleşti. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olacak yeni pompa fiyat listesi.

motorin
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Eklenme 04.07.2026 - 16:04
Güncellenme 04.07.2026 - 16:07
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Küresel piyasalarda dalgalanan Brent petrol fiyatları, döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik ve uluslararası rafineri marjlarındaki değişimler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından ve akaryakıt piyasası uzmanlarından gelen son bilgilere göre, dizel araç sahiplerini üzecek yeni bir zam kapıda.

Yapılan hesaplamalara göre, motorin grubunda pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir fiyat artışına gidilecek. Sektörün deneyimli isimlerinden Cahit Saraçoğlu’nun aktardığı verilere göre, bu artış pompa fiyatlarına doğrudan yansıtılacak.

İşte motorin zam miktarı

Motorinin litre fiyatına 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününü salıya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılacak. Hafta sonu boyunca petrol fiyatlarında olağanüstü bir kırılma yaşanmadığı takdirde, bu artış yeni haftanın ilk gününde tabelalara yansıtılacak. Yapılacak olan 1,31 TL’lik fiyat artışının ardından, Türkiye’nin üç büyükşehrinde oluşması beklenen tahmini pompa satış fiyatları şu şekilde olacak;

Şehir ve Bölge Mevcut Ortalama Fiyat (TL) Zam Sonrası Tahmini Fiyat (TL)
İstanbul (Avrupa Yakası) 64,61 65,92
İstanbul (Anadolu Yakası) 64,43 65,74
Ankara 65,68 66,99
İzmir 65,96 67,27
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