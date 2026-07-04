Motorine zam kapıda: Akaryakıt pompa fiyatları değişiyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Küresel piyasalarda dalgalanan Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam etmektedir.

dalgalanan ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam etmektedir. Cahit Saraçoğlu tarafından aktarılan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 6 Temmuz 2026 tarihinde geçerli olacak şekilde 1 lira 31 kuruş zam yapılması planlanmaktadır.

tarafından aktarılan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 6 Temmuz 2026 tarihinde geçerli olacak şekilde 1 lira 31 kuruş zam yapılması planlanmaktadır. Zam sonrası, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde tahmini pompa fiyatları sırasıyla 65,92 TL ve 66,99 TL olarak öngörülmektedir.

Küresel piyasalarda dalgalanan Brent petrol fiyatları, döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik ve uluslararası rafineri marjlarındaki değişimler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından ve akaryakıt piyasası uzmanlarından gelen son bilgilere göre, dizel araç sahiplerini üzecek yeni bir zam kapıda.

Yapılan hesaplamalara göre, motorin grubunda pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir fiyat artışına gidilecek. Sektörün deneyimli isimlerinden Cahit Saraçoğlu’nun aktardığı verilere göre, bu artış pompa fiyatlarına doğrudan yansıtılacak.

İşte motorin zam miktarı

Motorinin litre fiyatına 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününü salıya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılacak. Hafta sonu boyunca petrol fiyatlarında olağanüstü bir kırılma yaşanmadığı takdirde, bu artış yeni haftanın ilk gününde tabelalara yansıtılacak. Yapılacak olan 1,31 TL’lik fiyat artışının ardından, Türkiye’nin üç büyükşehrinde oluşması beklenen tahmini pompa satış fiyatları şu şekilde olacak;