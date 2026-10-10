İş Bankası 7 bin 500 TL kampanyasını duyurdu! Son başvuru tarihi açıklandı!

İş Bankası, ekim ayı kapsamında ETS ile yaptığı anlaşmayla şartları sağlayan müşterilerine 7 bin 500 TL’ye kadar MaxiPuan desteği verileceğini açıkladı.

KAMPANYA DETAYLARI

Buna göre seçili yurt içi oteller, Kıbrıs otelleri, yurt dışı turları ve gemi turlarında belirlenen şartlarda gerçekleştirilen rezervasyonlara göre belirlenen tutarlarda MaxiPuan hediye edilecek.

7 BİN 500 TL’YE KADAR MAXİPUAN

Kampanyaya göre, tek seferde yapılan 45 bin TL ile 69 bin 999 TL arasındaki rezervasyonlarda 2 bin 500 TL, 70 bin TL ile 119 bin 999 TL arasındaki rezervasyonlarda 5 bin 500 TL, 120 bin TL ve üzerindeki rezervasyonlarda ise 7 bin 500 TL MaxiPuan desteği verilecek.

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SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İş Bankası, kampanyaya son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğunu aktardı.

3 VE 6 TAKSİT SEÇENEĞİ

Ayrıca ödeme seçeneklerinin rezervasyon türüne göre farklılık gösterdiğini duyuran banka, seçili yurt içi otellerde peşin veya 3 taksit seçeneğinin olduğunu, bazı otellerde ise 6 taksitin de kullanılabildiğini açıkladı.

Kıbrıs otellerinde ise peşin veya 3 taksit ve yurt dışı turlarında da peşin ödeme koşulu bulunuyor.

Kampanya kapsamında hediye edilecek puanın ilk ödeme tutarına göre hesaplanacak. Her rezervasyon için sadece bir defa puan kullanılabilecek ve bir müşterinin kampanyadan maksimum 7 bin 500 TL’ye kadar MaxiPuan kazanabilecek.

KAZANILAN PUANLAR NE ZAMAN HESABA AKTARILACAK?

İş Bankası, kazanılan puanların 17 Kasım’da kampanya şartlarını sağlayan karta aktarılacağını duyurdu.

MAXİPUANLARIN SON KULLANIM TARİHİ NE ZAMAN?

MaxiPuanların son kullanım tarihi 31 Aralık 2026 olarak belirlendi. Kullanılmayan puanlar ise 1 Ocak 2027’de müşterilerin hesaplarından geri alınacak.

Ayrıca rezervasyon iptali veya ihale gibi durumlarda da kazanılan MaxiPuanların hesaplardan çekilecek.

Kampanyaya katılmak isteyenler İşCep uygulamasında yer alan Kampanyalar bölümünden ilgili kampanya için katıl butonuna basması yeterli olacak.

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