2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri Oldu!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildiğini duyurdu.

Kentin 2029 Dünya Spor Başkenti seçilmesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, “Kentimizin uzun yıllardır sürdürdüğü planlı, disiplinli ve sonuç odaklı spor stratejisinin net bir şekilde tescillenmesi söz konusu olmuştur” ifadelerini kullandı.

ACES Europe (Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu) tarafından verilen bu unvan kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Büyükkılıç, şehrin bir spor kenti olarak anılması için önemli bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Büyükkılıç açıklamasında, “Bu sürecin en iyi şekilde sonuçlanması adına iyi niyetimizi ortaya koyduk. Gökmen Çiçek’in de destekleriyle kentimiz kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçti. Emeği geçen herkese, başta Türkiye Spor Yazarları Derneği olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda şehrimizin bir spor kenti olduğunu duyuran tüm gazetecilere teşekkür ediyorum” dedi.

ACES BAŞKANI’NINDAN KAYSERİ’YE ÖVGÜ

Başkan Büyükkılıç, söz konusu unvanın Brüksel merkezli ve Avrupa Parlamentosu bünyesinde faaliyet gösteren ACES Europe tarafından verildiğini belirterek, “Bu elbette bir ödül değil, kentimizin uzun yıllardır sürdürdüğü planlı, disiplinli ve sonuç odaklı spor stratejisinin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Büyükkılıç, ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli’nin kendilerine gönderdiği resmi yazıda Kayseri’den övgüyle bahsettiğini de sözlerine ekledi.