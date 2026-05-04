Ederson İçin Suudi Arabistan Kulüpleri Devreye Girdi

Fenerbahçe’de Brezilyalı kaleci Ederson’un geleceği, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart ve ardından gelen disiplin cezası sonrası tartışma konusu haline geldi. PFDK tarafından verilen ceza ve saha içi olaylar, kulüp yönetiminin oyuncunun durumunu yeniden değerlendirmesine yol açtı.

Derbide çift sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalan Ederson’a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç men cezası verildi. Otomatik cezanın da eklenmesiyle birlikte tecrübeli kaleci toplamda 4 resmi karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yönetimden Ayrılık Kararı ve Transfer Detayları

Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetiminin, Ederson ile yolların ayrılması yönünde karar aldığı ileri sürüldü. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi ise transfer sürecinin temel belirleyicisi olarak öne çıkıyor.

Kulüp kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre bu bedelin peşin olarak ödenmesi halinde transferin gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Suudi Arabistan Kulüpleri Devrede

Brezilyalı kaleciye Suudi Arabistan’dan ilginin arttığı aktarıldı. Al Hilal’in ardından Al Nassr’ın da transfer sürecine dahil olduğu ve oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Derbi Sonrası Açıklama ve Gündem Olan İddialar

Ederson, derbi sonrası yaptığı açıklamada maç içinde yaşananlara ilişkin bazı kararları eleştirdiğini ancak VAR müdahalesi sırasında sergilediği davranış nedeniyle hata yaptığını belirterek Fenerbahçe camiasından özür dilemişti.

Bazı medya yorumlarında yer alan teknik ekip ve futbolcular arasında tartışma yaşandığına yönelik iddialar kulüp tarafından yalanlandı. Fenerbahçe, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.