Son Dakika! Diyarbakır’da Bir Okul Önünde Silah Sesleri!

Diyarbakır’da bir okulun önünde silah seslerinin duyulması büyük paniğe neden olurken, okul polisi ve bölgeye sevk edilen takviye ekipler şüpheliyi silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının acısı henüz dinmemişken, benzer bir olay da Diyarbakır’da yaşandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi’nde meydana gelen olayda, S.Y. adlı şüpheli yanında getirdiği pompalı tüfekle bir okulun yakınlarında havaya ateş açtı. Şüpheli, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildikten sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

O anlar vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedilirken, şüphelinin elinde silahla sokakta yürüdüğü görüntüler de çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın görgü tanıkları yaptıkları açıklamalarda, “Şüpheli şahıs gelerek birkaç el havaya ateş açtı. Biz de anaokulundan çocuğumu almaya gelmiştik. Kadınların korku içinde kaçıştığını gördük. Ne olduğunu sorduğumuzda bize bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını söylediler. Elindeki tüfekle rastgele ateş ediyordu. Aramızda çok az mesafe vardı, biz de onu görür görmez kaçtık. Sonrasında şüpheli kaçarken polisler gelip onu yakaladı” ifadelerini kullandı.

VALİLİK YALANLADI

Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Diyarbakır Valiliği olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan “okula yönelik saldırı” iddialarını yalanladı.

Açıklamada, olayın okul ile doğrudan bağlantılı olmadığı, okul civarında karşılaşan kişiler arasında yaşanan bir husumetten kaynaklandığı ve şüphelinin yakalandığı belirtildi.