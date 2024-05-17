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Bigadiç’te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bigadiç ilçesinde meydana gelen olayda, silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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Kırsal Akyar Mahallesi’nde yaşayan A.A. ile Ö.A. mahalle meydanında karşılaştı.

Ö.A. ile onu bir gün önce gece saatlerinde evine hırsızlık amacıyla girip karısını darbetmekle suçlayan A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.A, av tüfeğiyle Ö.A’ya 4 el ateş etti.

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Bigadiç ilçesinde meydana gelen olayda, silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Başından vurulan Ö.A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ö.A’nın cesedi, mahalleye gelen ekipler tarafından Bigadiç Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma ekipleri, kaçan A.A. ve kardeşi O.A’yı gözaltına aldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Silahlı Saldırı

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