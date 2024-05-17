Bigadiç’te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırsal Akyar Mahallesi’nde yaşayan A.A. ile Ö.A. mahalle meydanında karşılaştı.
Ö.A. ile onu bir gün önce gece saatlerinde evine hırsızlık amacıyla girip karısını darbetmekle suçlayan A.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.A, av tüfeğiyle Ö.A’ya 4 el ateş etti.
Başından vurulan Ö.A. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ö.A’nın cesedi, mahalleye gelen ekipler tarafından Bigadiç Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma ekipleri, kaçan A.A. ve kardeşi O.A’yı gözaltına aldı.
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