Teknosa, Samsung’un yeni Galaxy Z Serisi akıllı telefonlarını tüm mağazalarında kullanıcılarla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre tanıtıma özel kampanya kapsamında Galaxy Z Fold6 8 bin liralık takas desteği ve hediye kalemli kılıfla, Galaxy Z Flip6 ise 5 bin liralık takas desteği ve yüzüklü kılıf hediyesiyle birlikte alınabiliyor.

Kullanıcılar, Samsung’un yapay zekayı mobil cihazlara taşıyan yeni Galaxy Z Serisi akıllı telefonlarını Teknosa’nın 64 ildeki 190’a yakın mağazasında yakından deneyimleyebiliyor.

Galaxy Z Fold’un geniş ekranı, Galaxy Z Flip’in “FlexWindow” özelliği ya da tüm gücüyle ikonik “FlexMode” özelliği gibi birçok yönüyle Galaxy Z Serisi, kullanıcıların yapay zeka yeteneklerini üst düzeyde deneyimlemesini sağlıyor.

Samsung Galaxy Z Serisinin sahip olduğu form faktörü temelleri üzerine inşa edilen Galaxy AI, Galaxy Z Serisi’nde yeni iletişim, üretkenlik ve yaratıcılık çağına hız kazandıran güçlü, akıllı ve dayanıklı katlanabilir telefon deneyiminden faydalanıyor.

Seri için Samsung ayrıca kullanıcılara 7 yıl boyunca güvenlik, 7 nesil boyunca da işletim sistemi güncellemesi de taahhüt ediyor.

Galaxy Z Fold6, gümüş, pembe ve lacivert renk seçeneklerinde mevcutken, Galaxy Z Flip6, gümüş, sarı, mavi ve mint yeşili renk seçeneklerinde sunuluyor.

Samsung’un yapay zekayı mobil cihazlara taşıyan Galaxy AI yeniliklerine katlanabilir ekran deneyimiyle yeni bir yorum getiren, daha ince, daha hafif ve daha güçlü yeni Galaxy Z Serisi, tüm Teknosa mağazalarından 28 Temmuz’a kadar tanıtım kampanyasıyla satın alınabilecek.