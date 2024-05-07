Eski Ortağı Tarafından Öldürülen Kadının Son Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

5 Mayıs akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak’ta bulunan iş yeri önünde Hüseyin Ç, eski ortağı Gülay Akça’yı (54) tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.
Ağır yaralanan Akça ile Hüseyin Ç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Akça hastanede hayatını kaybederken, Hüseyin Ç’nin tedavisi sürüyor.
Hüseyin Ç. ile Gülay Akça’nın, olaydan 4 gün önce Gaziosmanpaşa’da işlettikleri çorbacı dükkanındaki ortaklığını bitirdikleri öğrenildi.
Öte yandan, olay anı işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, Gülay Akça’nın mutfak önlüğü ile çalıştığı iş yerinde tezgahtan bıçak alarak dışarı çıktığı, Hüseyin Ç’nin ise Akça’yı, geri kaçtığı sırada tabancayla vurduğu görülüyor.
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