HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » 3. Sayfa »

Eski Ortağı Tarafından Öldürülen Kadının Son Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Bayrampaşa'da bir kadın, tartıştığı eski ortağı tarafından vurularak öldürüldü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yayınlanma:
ABONE OL

5 Mayıs akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak’ta bulunan iş yeri önünde Hüseyin Ç, eski ortağı Gülay Akça’yı (54) tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.

Ağır yaralanan Akça ile Hüseyin Ç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Akça hastanede hayatını kaybederken, Hüseyin Ç’nin tedavisi sürüyor.

İLGİLİ HABER Edirne’de Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Silahla Vurulan Kadın Öldü
Bayrampaşa'da bir kadın, tartıştığı eski ortağı tarafından vurularak öldürüldü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hüseyin Ç. ile Gülay Akça’nın, olaydan 4 gün önce Gaziosmanpaşa’da işlettikleri çorbacı dükkanındaki ortaklığını bitirdikleri öğrenildi.

Öte yandan, olay anı işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, Gülay Akça’nın mutfak önlüğü ile çalıştığı iş yerinde tezgahtan bıçak alarak dışarı çıktığı, Hüseyin Ç’nin ise Akça’yı, geri kaçtığı sırada tabancayla vurduğu görülüyor.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Bayrampaşa
Kadın Cinayeti

İlgili Haberler

Kocaeli’de Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Kadın Öldü

Esenyurt’ta Eşini İntihara Yönlendirdiği Gerekçesiyle Yargılanan Sanığa Hapis Cezası Verildi

Bursa’da Kardeşini Tüfekle Öldüren Sanık Hakim Karşısında

Trafik Kazasında Yaralanan ÇOMÜ Öğrencisi Hastanede Yaşamını Yitirdi

Sakarya’da Boşanma Aşamasındaki Karısını Silahla Öldüren Kişi İntihar Etti

Sultangazi’de Otomobilinde Öldürülen Kişinin Katil Zanlısı Güvenlik Kamerasında

Başakşehir’de İnşaat Şantiyesinde Korkutan Yangın

Tekirdağ Belediyesine Ait Araçlarla İlgili İnceleme Başladı

Kediyi Tekmeleyip Balkondan Atmakla Suçlanan Kadının Yargılanması Sürüyor

Edirne’de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyonda 53 Gözaltı Gerçekleşti

MEB 20 Bin Öğretmen Ataması Yapacak! Takvim Açıklandı