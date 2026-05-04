5 Partinin Ortak Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu!

Erken seçim iddiaları konuşulmaya devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 5 partinin destek vereceği ortak cumhurbaşkanı adayının belirlendiğini, ancak isminin şimdilik gizli tutulacağını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, katıldığı bir canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamayla milyonlarca vatandaşı heyecanlandırmıştı. Arıkan, cumhurbaşkanı adayına yönelik açıklamasında, yalnızca belirli bir kesime değil, tüm ülkeye hitap edecek bir ismin aday olacağını ve herkesin bu ismi büyük bir rahatlıkla destekleyeceğini ifade ederek, “Öyle bir cumhurbaşkanı adayı var ki ismi öğrenildiğinde 86 milyon vatandaşımız ‘oh be’ diyecek. Toplumun her kesiminde karşılık bulan, adaleti ve huzuru tesis edecek bir aday üzerinde mutabık kaldık” demişti.

CUMHURBAŞKANI ADAYI ALİ BABACAN

Söz konusu adayın isminin sorulması üzerine Arıkan, “Silivri’de yeni bir nüfus oluşmaması amacıyla şimdilik cumhurbaşkanı adayımızın ismi gizli kalsın” yanıtını verirken, bu açıklama nedeniyle farklı isimler ortaya atılmaya başlandı.

Öte yandan, Yeniçağ yazarı Fatih Ergin ise Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ın bahsettiği cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğunu iddia etti.

Ergin; Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin “kutsal ittifak” adı altında bir ittifak kuracağını ve bu ittifakın adayının Babacan olacağını öne sürerken, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti’nin de bu ittifaka dahil olabileceğini ifade etti.