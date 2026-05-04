Fenerbahçe’nin Eski Başkan Adayı Hayatını Kaybetti!

2021 yılında Fenerbahçe Kongresi’nde başkan adaylığını açıklayan, ancak daha sonra adaylıktan çekilen kulüp üyesi Engin Eyüp Yeşilyurt’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

2021 yılında gerçekleştirilen Fenerbahçe Kongresi’nde başkan adayı olan ve sonrasında çekildiğini açıklayan Eyüp Yeşilyurt’un vefat ettiği bildirildi. O dönem, mevcut Başkan Ali Koç’un rakibi olarak gündeme gelen Yeşilyurt, yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle resmi aday olarak seçime katılamamıştı.

1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eyüp Yeşilyurt, 2021’de Fenerbahçe’deki olağanüstü genel kurul öncesinde başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu.

FENERBAHÇE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Sarı-lacivertli kulüp, Yeşilyurt için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 4 Mayıs Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Yakacık Ulu Camii’nden kaldırılacaktır. Eyüp Yeşilyurt’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.”

Yeşilyurt’un vefatının Fenerbahçe camiasında büyük üzüntü yarattığı; ayrıca, evli ve üç çocuk babası olduğu bildirildi.