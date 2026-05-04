Diyanet Vakfı Çeyiz Yardımı Sonuçları Açıklandı mı?

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere yönelik yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında sağlanan çeyiz desteği başvurularında değerlendirme süreci devam ediyor.
31 Mart 2026 tarihinde sona eren başvuru döneminin ardından vakıf tarafından yapılan incelemelerin tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.
Sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 Tarihleri Arasında Açıklanacak
TDV çeyiz yardımı başvuru sonuçlarının 4 ile 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında duyurulması planlanıyor. Başvuru sahipleri sonuçlara, kendilerine ait başvuru paneli üzerinden ulaşabilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından uygun bulunan çiftlere bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.
Kabul Edilen Çiftler İçin Eğitim Süreci Başlayacak
Başvurusu olumlu sonuçlanan çiftlerin Mayıs 2026 içerisinde çevrim içi olarak düzenlenecek “Evlilik Okulu” programına katılması gerekecek.
Bu eğitim sürecini tamamlayan ve 1 Haziran – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikâh işlemlerini müftülüklerde gerçekleştiren çiftler, çeyiz desteğinden yararlanacak.
Proje kapsamında sağlanacak çeyiz desteğinin toplam tutarı 500 bin TL olarak açıklandı. Yetkililer yardımın, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sunmasının amaçlandığını açıkladı.