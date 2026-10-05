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Ocak 2027’de araç muayenesi için zam alarmı: İşte muhtemel rakamlar

Yeni yılla beraber A'dan Z'ye her kaleme zam gelmesi beklenirken, araç muayene ücretlerinin de zamlanacağı düşünülüyor. Bu kapsamda ücretlere gelecek muhtemel zam oranı ortaya çıktı.

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Eklenme 05.10.2026 - 17:35

2027 yılına sayılı günler kala birçok kaleme gelecek muhtemel zamlar için hesaplamalar yapılıyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla yeniden değerleme oranının kesinleşmesi ve bu oranın 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Buna göre yeni yılda yeniden değerleme oranının yüzde 28 oranında arttırılması beklenirken, araç muayene ücretlerinin de zamlanacağı belirtildi.

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Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı X’ten konuya yönelik yaptığı paylaşımda, 2027’de yeniden değerleme oranında yaklaşık yüzde 28 oranında arttırılmasının beklendiğini belirtti.

2027 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Aydilek, bu durumda araç muayene ücretinin 3 bin 288 liradan 4 bin 208 liraya ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinin ise 460 liradan 589 liraya yükseleceğini duyurdu.

DİĞER GİDERLER DE ARTACAK

2027’de uygulanması beklenen yeni zam oranlarıyla beraber araç sahiplerinin periyodik araç bakımlarının yanında, resmi zorunlu prosedür giderlerinin de büyük oranda artması bekleniyor.

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