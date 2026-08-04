Asgari ücrete zam teklifi TBMM’de: 50 bin TL’ye dayanacak

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Milyonlarca emekli ve memurun maaşına temmuz ayında zam gelirken, asgari ücrete ise herhangi bir zam yapılmadı.

HÜKÜMET KAPILARI KAPATTI

Çok sayıdaki asgari ücretli, eriyen maaşları nedeniyle hükümetten ek zam talep ederken, hükümet ise asgari ücrete ek zam konusunda kapıları kapattı.

YASA TEKLİFİ TBMM’DE

Bu kapsamda, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkan Vekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın imzasıyla asgari ücrete zam yapılmasına yönelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle beraber asgari ücretin 45 bin 800 liraya çıkarılması önerildi.

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AÇLIK SINIRI 36 BİN 940 TL

Teklifte 2026 yılı için belirlenen net asgari ücretin 28 bin 75 lira tutarında olduğu ve 4 kişilik bir ailenin 36 bin 940 lira olan açlık sınırının altında kaldığı vurgulandı.

ÇALIŞANLARIN SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞÜYOR

2026 yılının Ocak-Temmuz dönemindeki kümülatif enflasyonun yüzde 19,86’yı bulduğu ifade edilirken, işçilerin satın alma gücünün günden güne düştüğü belirtildi.

GÜNLÜK BRÜT ÜCRETİN 1.775 TL OLMASI TEKLİF EDİLDİ

Bu nedenle, yapılacak düzenlemeyle beraber asgari ücretin 1 Ağustos-31 Aralık 2026 tarihleri arasında 45 bin 800 liraya çıkarılması ve günlük brüt ücretin ise 1.775 lira 91 kuruş olarak uygulanması önerildi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Öte yandan, milyonlarca asgari ücretli Yeni Parti’nin sunduğu yasa teklifinin TBMM’de kabul edilip edilmeyeceğini merak ederken, teklifin önümüzdeki günlerde görüşülmesi ve karara bağlanması bekleniyor.