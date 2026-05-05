A Millî Takım’ın Hazırlık Maçlarının Tarih, Saat ve Stadyum Bilgileri Açıklandı

A Millî Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel karşılaşmaların detayları netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan programa göre ay-yıldızlı ekip, Haziran ayı başında iki önemli hazırlık maçına çıkacak.

İlk karşılaşmada Türkiye, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 1 Haziran 2026 Pazartesi günü İstanbul’da bulunan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

Millî takımın ikinci hazırlık maçı ise Venezuela’ya karşı yapılacak. Bu karşılaşma, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü ABD’nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale şehrinde bulunan Inter Miami FC Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Mücadele yerel saatle 18.00’de başlayacak. Türkiye saatiyle ise karşılaşma 7 Haziran Pazar günü 01.00’de oynanacak.