Fenerbahçe’den Ayrılacak İlk İsim Belli Oldu!

Galatasaray derbisi sonrası yaşanan ağır mağlubiyetle lige adeta havlu atan Fenerbahçe, yeni sezona ilişkin planlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, takımdan ayrılacak isimler de tek tek netleşmeye başlıyor.

İsmail Yüksek cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda kulüpten ayrılmak istediği ve Avrupa’dan teklif aldığı öne sürülen deneyimli futbolcunun, yönetime takımda kalmak istediğini ilettiği ifade edildi.

YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK

Öte yandan, N’Golo Kanté ve Matteo Guendouzi’nin transfer edilmesinin ardından ilk 11’de yer bulmakta zorlanan İsmail Yüksek’in, yeni sezonda da benzer bir durum yaşayabileceği düşünülüyor. Buna rağmen, oyuncunun kariyerine Avrupa’da devam etme isteğinin sürdüğü, Brighton ve Bayer Leverkusen’in İsmail Yüksek’e ilgi gösterdiği belirtiliyor. Ayrıca Brighton’un transfer konusunda daha istekli olduğu kaydedildi.

6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü genel kurula giderek yeni başkanını belirleyecek olan sarı-lacivertli kulüpte, İsmail Yüksek’in geleceğine ilişkin nihai kararın yeni yönetime bırakılabileceği ifade ediliyor. 26 yaşındaki futbolcunun ayrılık konusunda kararlı olduğu belirtilirken, Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.