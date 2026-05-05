Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş Takvimi Belli Oldu: Maçlar Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen takımların belirleneceği yarı final rövanş karşılaşmalarının programı netleşti. Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerini karşı karşıya getirecek kritik mücadeleler, 5 ve 6 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak.

İngiltere temsilcisi Arsenal, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid’i rövanşta sahasında ağırlayacak. Londra’daki Emirates Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Eşleşmede iki ekip de finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Diğer yarı final ayağında ise Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmayı 5-4 kazanan Fransız ekibi PSG, avantajlı skorla Almanya deplasmanına gidecek. Allianz Arena’da oynanacak rövanş mücadelesi 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.00’de başlayacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmaların yayın bilgileri de açıklandı. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları Türkiye’de TRT 1 ekranlarından ve dijital platform Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.