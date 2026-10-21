HaberX
AnasayfaEkonomiEmekliye banka banka promosyon listesi! 90 bin TL’ye varan ödeme!

Emekliye banka banka promosyon listesi! 90 bin TL’ye varan ödeme!

Ekim ayı kapsamında bankalar, emeklilere çeşitli tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Nakit promosyon desteğinin yanı sıra, fatura talimatı ve kart harcaması gibi ek avantajlarla birlikte emeklilere sunulan toplam tutar 90 bin lirayı buluyor.

Oluşturan
Eklenme 21.10.2026 - 14:07
Güncellenme 21.10.2026 - 14:09

Ekim 2026 kapsamında bankalar, emeklilere çeşitli tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Buna göre birçok banka promosyon kampanyasını güncellerken, bankaların politikalarına göre sunulan toplam avantaj 90 bin lirayı buluyor.

ÇEŞİTLİ AVANTAJLARLA BERABER 90 BİN TL’YE KADAR ÖDEME

Bankalar, nakit promosyon kampanyalarının yanı sıra otomatik fatura ödeme talimatı, kart harcamaları ve avantajlarla 90 bin liraya kadar avantaj sunabiliyor.

ZİRAAT BANKASI’NDAN TOPLAM 90 BİN TL

Buna göre Ziraat Bankası’nın emeklilere sunduğu toplam ödeme 90 bin lirayı bulurken; bu tutar, emekli promosyonunun yanı sıra faizsiz kredi, otomatik fatura ödeme talimatı, Bankkart Lira ve nakit avans gibi kampanyaları da kapsıyor. Böylece şartları sağlayan emekliler, Ziraat Bankası’nın sunduğu kampanyalardan toplam 90 bin liraya kadar avantaj elde edebiliyor.

Haber Devam Ediyor
Altında peş peşe 4 günlük düşüş! Düşüşün nedenleri ortaya çıktı!
Ekonomi
Altında peş peşe 4 günlük düşüş! Düşüşün nedenleri ortaya çıktı!
Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Üst üste 4. işlem gününde de gerileyen ons altın, 4 bin 106 dolara kadar düşerken, gram altın 6 bin 565 lira seviyesinde işlem görüyor.
Borsa İstanbul 2026 halka arz karnesi: Yatırımcısına en çok kazandıran halka arz hangisi?
Ekonomi
Borsa İstanbul 2026 halka arz karnesi: Yatırımcısına en çok kazandıran halka arz hangisi?
Borsa İstanbul'da 2026’nın ilk  yarısında halka arz bilançosu netleşti. Borsaya gelen 16 şirketten hangileri tavan serileriyle yatırımcısını güldürdü? İşte en çok kazandıran halka arz…

DİĞER BANKALARIN PROMOSYON TUTARI

Öte yandan, ING ve Türkiye Finans’ta toplam ödeme 32 bin liraya, DenizBank ve Yapı Kredi’de ise 30 bin lirayı buluyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARININ ŞARTLARI

Emeklilerin ilgili bankaların promosyon kampanyalarından yararlanabilmesi için emekli maaşını bankaya taşıması ve 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağına dair taahhüt vermesi gerekiyor.

Ayrıca bankalar, ek avantajlardan yararlanmak isteyen emeklilere farklı şartlar sunuyor.

Bu kapsamda emeklilerin, bankaların resmî internet sitelerini ziyaret ederek kampanya koşullarını dikkatli bir şekilde incelemeleri gerekiyor.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Aile ve Gençlik Fonu’ndan ekim ayı ödemesi hesaplara yattı

5 dakika önce
Ekonomi

Altında peş peşe 4 günlük düşüş! Düşüşün nedenleri ortaya çıktı!

6 saat önce
Ekonomi

TOKİ kiralık konut kurası bu ay çekiliyor! Kiralama ve kullanım koşulları neler?

20 saat önce
Ekonomi

2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi açıklandı

22 saat önce
Ekonomi

2027 yılı bütçesinde SGK’dan emekliye ek zam senaryosu

1 gün önce
Ekonomi

Tapuda yeni ödeme sistemi 1 Aralık’ta zorunlu olacak

1 gün önce