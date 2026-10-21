Emekliye banka banka promosyon listesi! 90 bin TL’ye varan ödeme!

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Ekim 2026 kapsamında bankalar, emeklilere çeşitli tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Buna göre birçok banka promosyon kampanyasını güncellerken, bankaların politikalarına göre sunulan toplam avantaj 90 bin lirayı buluyor.

ÇEŞİTLİ AVANTAJLARLA BERABER 90 BİN TL’YE KADAR ÖDEME

Bankalar, nakit promosyon kampanyalarının yanı sıra otomatik fatura ödeme talimatı, kart harcamaları ve avantajlarla 90 bin liraya kadar avantaj sunabiliyor.

ZİRAAT BANKASI’NDAN TOPLAM 90 BİN TL

Buna göre Ziraat Bankası’nın emeklilere sunduğu toplam ödeme 90 bin lirayı bulurken; bu tutar, emekli promosyonunun yanı sıra faizsiz kredi, otomatik fatura ödeme talimatı, Bankkart Lira ve nakit avans gibi kampanyaları da kapsıyor. Böylece şartları sağlayan emekliler, Ziraat Bankası’nın sunduğu kampanyalardan toplam 90 bin liraya kadar avantaj elde edebiliyor.

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DİĞER BANKALARIN PROMOSYON TUTARI

Öte yandan, ING ve Türkiye Finans’ta toplam ödeme 32 bin liraya, DenizBank ve Yapı Kredi’de ise 30 bin lirayı buluyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARININ ŞARTLARI

Emeklilerin ilgili bankaların promosyon kampanyalarından yararlanabilmesi için emekli maaşını bankaya taşıması ve 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağına dair taahhüt vermesi gerekiyor.

Ayrıca bankalar, ek avantajlardan yararlanmak isteyen emeklilere farklı şartlar sunuyor.

Bu kapsamda emeklilerin, bankaların resmî internet sitelerini ziyaret ederek kampanya koşullarını dikkatli bir şekilde incelemeleri gerekiyor.