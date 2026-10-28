SGK ve KOSGEB’den işverene destek! İşte kalem kalem destek tutarları!

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İşverenlerin maliyetlerini düşürmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından farklı destek programları uygulanıyor.

BİRÇOK DESTEK VERİLİYOR

Asgari ücret desteğinden Bağ-Kur indirimine, prim indiriminden istihdamı korumaya yönelik finansman olanaklarına kadar pek çok destek programı bulunuyor.

SGK’DAN PRİM İNDİRİMİ

Şartları yerine getiren özel sektör işverenlerine sağlanan prim indirimi, SGK’nın uyguladığı teşviklerin başında geliyor. Bu uygulamada malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren payında 2 puanlık indirim sağlanıyor. İmalat sektöründe ise bu oran, 2026 yılı sonuna kadar 5 puan olarak uygulanıyor.

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1.270 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücret desteği kapsamında, bu yıl gerekli koşulları sağlayan işverenlere işçi başına aylık 1.270 lira destek veriliyor. Ancak asgari ücret desteğinden yararlanmak için ilgili mevzuatta belirtilen bildirim, prim ödeme ve istihdam şartlarının sağlanması gerekiyor.

KOSGEB’DEN İŞLETMELERE FİNANSMAN DESTEĞİ

KOSGEB’in İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, imalat sanayisindeki uygun işletmelere finansman desteği veriliyor. Bu doğrultuda küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için 50 milyon liraya, büyük işletmeler için ise 150 milyon liraya kadar kredi olanağı sağlanıyor.

2 MİLYON 500 TL DESTEK

Girişimci Destek Programı kapsamında ise iş geliştirme desteği 2 milyon 500 bin liraya kadar çıkarken destek oranı yüzde 80 olarak uygulanıyor. Bazı girişimcilere 250 bin liralık ek üst limit imkânı da sunuluyor.

TURİZM İŞLETMELERİNE 3 BİN 500 TL DESTEK

Turizm işletmesi belgeli özel sektör konaklama tesislerinde, gerekli koşulları sağlayan çalışanlar için Mayıs-Aralık döneminde günlük 116,67 lira prim desteği veriliyor. Bir ay için bu tutar 3 bin 500 liraya ulaşıyor.

BAĞ-KURLULARA PRİM İNDİRİMİ

Bağ-Kur’lular da aranan şartları sağlamaları durumunda 5 puanlık indirimden faydalanabiliyor. Desteklerin kapsamı ve güncel şartları için ilgili kurumların resmî açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.