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Aksakal’dan asgari ücrete yüzde 45 zam teklifi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni yılda asgari ücrete yüzde 45 zam yapılmasını önerirken, bu oranın 2027 bütçesinde faiz giderleri için öngörülen artışla ilişkilendirildiğini belirtti.

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Eklenme 23.10.2026 - 14:15
Güncellenme 23.10.2026 - 14:16

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni yılda asgari ücrete yüzde 45 zam yapılmasını teklif etti. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Aksakal, 2027 yılı bütçesinde öngörülen faiz gideri artışının zam oranının belirlenmesinde temel alınması gerektiğini vurguladı.

“ASGARİ ÜCRET FAİZ GİDERİ ARTIŞ ORANINA GÖRE BELİRLENSİN”

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin öngörülen enflasyondan ziyade bütçedeki faiz gideri artış oranı göz önünde bulundurularak artırılması gerektiğini belirten Aksakal, bütçede faize ayrılan kaynağın artırılmasına rağmen finansal yükün insanların sırtına bindirildiğini söyledi.

FAİZ GİDERLERİ YÜZDE 45 ARTACAK

Aksakal, bu yıl faiz giderleri için 2 trilyon 741 milyar lira ayrılmasına rağmen bu tutarın gelecek yıl için 3 trilyon 975 milyar lirayı bulabileceğini tahmin etti. İki tutar arasındaki artışın yaklaşık yüzde 45 olduğunu belirten Aksakal, asgari ücrete de bu oranda zam yapılması gerektiğini söyledi.

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Aksakal’ın bu önerisinin ardından asgari ücrete ne kadar zam geleceği merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET 36 BİN 500 TL Mİ OLACAK?

Öte yandan, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise 2027 net asgari ücretinin 36 bin 500 TL seviyesinde olabileceğini öngördü.

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