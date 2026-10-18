Asgari ücret 37 bin TL’yi aşar mı? 2027 bütçe teklifinde öne çıkan detay

Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken, bütçe teklifindeki vergi istisnası kalemi, yeni maaşlara yönelik hesaplamaları gündeme getirdi.

YÜZDE 33,7 ARTIŞ

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde asgari ücret vergi istisnası için 1 trilyon 460 milyar lira kaynak ayrılması beklenirken, 2026 yılı için belirtilen yaklaşık 1 trilyon 92 milyar liralık tutarla kıyaslandığında yüzde 33,7 oranında artış öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET AYNI ORANDA ARTACAK MI?

Fakat söz konusu artış, asgari ücrete aynı oranda zam geleceği anlamına gelmezken; hesaplama, bütçede öngörülen vergi istisnasındaki artışın güncel net asgari ücrete uygulanması varsayımına dayanıyor.

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2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Güncel asgari ücrete yüzde 33,7 zam gelmesi durumunda net asgari ücretin 37 bin 536 lirayı bulması beklenirken, bu senaryoda brüt asgari ücretin 44 bin 161 lira, işverene toplam maliyetin ise 54 bin 649 lira olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN FARKLI SENARYOLAR MASADA

Öte yandan, asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin farklı hesaplamalar da yapılıyor. Buna göre, yüzde 25 zam gelmesi durumunda yeni asgari ücretin 35 bin 94 liraya, yüzde 30 zam yapılması durumunda ise 36 bin 498 liraya yükselmesi öngörülürken, yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücretin 37 bin 901 lira olması bekleniyor.

YÜZDE 28,4 ZAMLA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Ayrıca, Orta Vadeli Program’daki (OVP) yüzde 28,4 oranındaki enflasyon öngörüsünün mevcut net asgari ücrete uygulanması durumunda, yeni asgari ücretin yaklaşık 36 bin 48 lira olacağı hesaplanıyor.

1.488 TL FARK

Bu senaryoda, yüzde 33,7 oranındaki zam hesabına göre hesaplanan net asgari ücretle arasında yaklaşık 1.488 lira fark oluşuyor.

2027 YILI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılı asgari ücretine ilişkin hesaplamalar devam ederken, yeni asgari ücretin aralık ayının ikinci veya üçüncü haftasında netleşeceği düşünülüyor.