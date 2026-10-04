Altın, dolar ve gümüş için dikkat çeken senaryo! Kritik seviyeler tek tek açıklandı!

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Yatırımcılar altın, dolar ve gümüşün gelecekteki seyrini merak ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise; altın, dolar ve gümüşe yönelik dikkat çeken senaryolarını açıkladı.

FİYATLAMALAR ÜZERİNDEKİ BELİRLEYİCİ ETKİLER

A Para’da canlı yayına katılan Memiş; altın, dolar ve gümüşte önümüzdeki döneme yönelik paylaştığı öngörülerinde özellikle ABD-İran savaşı, enflasyon, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ve uluslararası piyasalardaki belirsizliklerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

ALTINDA 4.600 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK DİRENÇ

Ons altında mevcut görünümün sıkışık bir bant içerisinde sürebileceğine vurgu yapan Memiş, ABD-İran savaşının devam etmesi durumunda ons altın için 4 bin 70-4 bin 370 dolar seviyesinin takip edileceğini belirtti. Daha iyimser bir senaryoda ise 4 bin 600 dolar seviyesinin kritik direnç olacağının altını çizen Memiş, altının önümüzdeki dönemde yukarı yönlü hareket arayışına devam edebileceğine ve mevcut fiyatlamanın uluslararası riskleri tam olarak yansıtmadığına dikkat çekti.

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DOLARDA ARTIŞ VE DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

Ayrıca dolar endeksinde ise kısa vadede yükseliş öngören Memiş, dolar endeksinin yıl sonuna yükselmeye devam edebileceğini, sonrasında aşağı yönlü hareketlerin hız kazanabileceğini belirtti.

DOLAR DÜŞECEK Mİ?

Uluslararası ekonomide dolar kullanımının gerilemesi ve ülkelerin farklı rezerv araçlarına yönelmesinin doların değerini uzun vadede düşürebileceğini tahmin eden Memiş, doların küresel piyasalarda eskisi kadar kuvvetli olmadığını savundu.

GÜMÜŞ YIL SONU NE KADAR OLACAK?

Öte yandan, gümüşte ise 75 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu aktaran Memiş, ABD-İran savaşının devam etmesi durumunda gümüşün yıl sonunu 70-75 dolar seviyesinde tamamlayabileceğini, barış veya ateşkesin olması ve 75 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 96 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini öngördü.

Memiş, aynı zamanda bu yıl altının gümüşten daha iyi performans göstermesini, gelecek yıl ve sonraki yılda ise gümüşün daha güçlü bir performans sergileyebileceğini tahmin etti.