65 yaş aylığı yeni tutar ne kadar olacak?

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Milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alan vatandaşın beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Zam sürecinde en çok merak edilen başlıklardan biri de 65 yaş aylığı oldu.

Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışa göre yeniden hesaplanıyor. Bu nedenle temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere birçok sosyal yardım ödemesini doğrudan etkileyecek.

5 aylık enflasyonla ilk tablo ortaya çıktı

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Ocak-mayıs dönemine ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabının önemli bölümü netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu.

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte 5 aylık artış oranı yüzde 12,41 seviyesinde oluştu. 65 yaş aylığındaki artış da memur maaş katsayısına bağlı olduğu için nihai rakam haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.

65 yaş aylığı ne kadar olacak?

2026 yılının ilk yarısında 65 yaş aylığı 6.393 TL olarak ödeniyor. Mevcut 5 aylık yüzde 12,41’lik artış üzerinden yapılan hesaba göre yaşlılık aylığı yaklaşık 7.186 TL seviyesine çıkıyor.

Ancak bu tutar henüz kesinleşmiş rakam değil. Haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle birlikte memur zammı yeniden hesaplanacak ve 65 yaş aylığının temmuz-aralık döneminde uygulanacak yeni tutarı belli olacak.

Kesin rakam için haziran enflasyonu bekleniyor

Temmuz zammında son sözü haziran ayı enflasyon verisi söyleyecek. TÜİK’in açıklayacağı veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon tablosu tamamlanacak.

Bu veri sonrası memur zammı, memur emeklisi aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve sosyal yardım ödemelerinde yeni rakamlar netleşecek. 65 yaş aylığı da açıklanacak memur maaş katsayısına göre yeniden düzenlenecek.