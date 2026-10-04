Kış geliyor: Bakanlıktan doğal gaz yardımı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli hanelere birçok alanda sosyal yardım ödemesi yaparken, bu ödemelerden biri de Doğal Gaz Tüketim Desteği olmasıyla dikkat çekiyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şartları sağlayan vatandaşlar başvuru yaparak 8 ay boyunca doğal gaz yardımından faydalanabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak kişilerin Türk vatandaşı olması, doğal gaz arzı sağlanan bir ilçe veya beldede ikamet etmesi ve ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliğinin olması gerekiyor. Aynı zamanda faturanın mesken abone grubuna ait olması ve ikamet ettiği bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.

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BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Başvurular, e-Devlet sisteminden ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ sayfasından yapılabiliyor.

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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular, SYDV tarafından 3294 sayılı Kanun çerçevesinde ihtiyaç sahipliği bakımından incelenirken, başvuru yapan kişinin ikamet adresine kayıtlı doğal gaz faturasını SYDV’ye ibraz etmesi gerekiyor.

Başvuranın abonelik bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından doğal gaz yardımının yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar veriliyor.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR SÜRE ÖDENİYOR?

Doğal gaz yardımı, hak sahiplerine ekim-mayıs ayları arasında, yani 8 ay boyunca ödeniyor. Ödemeler her iki ayda bir yapılıyor.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğal gaz yardım tutarı bölgelere göre farklılık gösterirken, aylık 188-438 lira seviyesinde farklılık gösteriyor.

KİRACILAR DOĞAL GAZ YARDIMINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

Kiracılar, ikamet ettikleri konuta ait mesken türü doğal gaz abonelik numarasını başvuru esnasında doğru şekilde ibraz etmeleri ve değerlendirme neticesinde uygun olmaları durumunda doğal gaz yardımından yararlanabiliyor.

DOĞAL GAZ YARDIMI NEREDEN ALINIYOR?

Doğal gaz yardım ödemeleri, Aile Kart vasıtasıyla Halkbank üzerinden nakit olarak ödenirken, hak sahipleri yardım ödemesiyle e-Ailem’deki fatura ödeme hizmeti veya Aile Kart ile Halkbank/TAM ATM’leri üzerinden doğal gaz faturası ödemesinde kullanabiliyor.

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