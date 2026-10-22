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Altın iki ayın dibini gördü: Gözler Fed’in faiz kararında

Altın fiyatları, 22 Ekim'de iki aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki borsalarda kayıplar yaşanırken, Orta Doğu'daki çatışma riski ve Fed’in yaklaşan faiz kararı uluslararası piyasalarda yakından takip ediliyor.

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Eklenme 22.10.2026 - 17:58
Güncellenme 22.10.2026 - 18:08

Uluslararası piyasalarda Orta Doğu’daki gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler gündemde öne çıkarken, 22 Ekim’de altın fiyatları iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu nedenle Körfez bölgesindeki borsalarda düşüşler yaşandı.

SPOT ALTIN DÜŞTÜ

Uluslararası piyasalarda spot altın gün içinde gerilerken, değerli metallerdeki hareketlilikle birlikte doların seyri ve petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki olası etkileri de takip ediliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ

Altın ve gümüşte yaşanan keskin düşüş, uluslararası piyasalardaki belirsizliklerin tırmandığı bir döneme denk gelirken, yatırımcıların para politikası beklentileri, doların hareketi ve jeopolitik gelişmeler altın ve gümüş fiyatlarında etkili oluyor.

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YATIRIMCILARA UYARI

Türkiye’de gram altının güncel seviyesi ise uluslararası ons fiyatının yanında dolar/TL kurundan da etkilenirken, yatırımcıların yalnızca ons altındaki değişime bakarak gram altındaki hareketi değerlendirmemesi gerekiyor.

ENERJİ ARZINA İLİŞKİN TEDİRGİNLİKLER ARTTI

Suudi Arabistan’ın gösterge borsası TASI yüzde 2,3 oranında düşerken, Dubai ve Abu Dabi endekslerinde de düşüş yaşandı. Bölgedeki çatışmaların enerji arzına ilişkin endişeleri artırması, yatırımcıların yakından izlediği gelişmeler arasında yer alıyor.

ÇALIŞANLARA BİNAYI BOŞALTMA EMRİ

Reuters’ın haberine göre, Suudi Arabistan’daki ABD diplomatik temsilciliklerinde zorunlu olmayan personel ve ailelerine yönelik tahliye adımları gündeme gelirken, Aramco’nun Dahran’daki genel merkezinde çalışanlara binayı boşaltma ve uzaktan çalışma talimatı verildiği bildirildi.

ABD’DE FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan, Fed’in 27-28 Ekim tarihlerinde yapacağı faiz toplantısı piyasaların odağındaki bir diğer gelişme oldu. ABD Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin beklentiler; dolar, altının ve gümüşün yönü bakımından büyük önem taşıyor.

Faiz oranlarına yönelik beklentiler resmî karar anlamına gelmezken, önümüzdeki günlerde yatırımcıların jeopolitik gelişmelerin yanında Fed’den gelecek mesajları ve açıklanacak ekonomik verileri takip etmesi bekleniyor.

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