Asgari ücrete 2027’de yüzde 33,7 zam senaryosu

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2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynak yüzde 33,7 oranında artırıldı. Bu kapsamda asgari ücret zammına yönelik beklentiler yeniden gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise açıklanan bütçede asgari ücret vergi istisnası desteği için 1 trilyon 460 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı.

2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN İPUCU

Takvim’in haberine göre asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynağın artış oranı, 2027’de yapılacak zam için bir gösterge olarak görülüyor. Fakat bütçedeki artış oranının doğrudan asgari ücret zammına dönüşmesini sağlayan kesin bir formül bulunmuyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2027 yılı bütçesindeki yüzde 33,7 oranındaki artışın asgari ücrete aynı oranda yansıtılması hâlinde yeni asgari ücretin brüt 44 bin 161 liraya, net ise 37 bin 536 liraya çıkması bekleniyor.

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Ayrıca asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi durumunda net asgari ücretin 36 bin 500 liraya yükseleceği düşünülüyor.

Orta Vadeli Program’da (OVP) ise yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olması öngörülürken, bu oranın asgari ücrete yansıması durumunda yeni asgari ücretin 36 bin 048 lira olacağı düşünülüyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin nihai kararın, aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının sonucunda netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

ÖNCEKİ YILLARDAKİ ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

2025 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılan kaynağa yüzde 25 zam yapılmış ve 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 artırılmıştı. Ayrıca bu yılki bütçede ayrılan kaynak yüzde 28,02 oranında artırılırken, bu yıl geçerli olan asgari ücrete ise yüzde 27 zam gelmişti.