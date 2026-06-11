PMorgan Altın Tahminini Düşürdü: 11 Haziran Altın Fiyatları

Küresel piyasalarda açıklanan ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler, değerli metaller piyasasında yön arayışını sürdürüyor. 11 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekerken, gram altın yeniden 6 bin TL bandında işlem gördü.

Yatırımcılar ve piyasa takipçileri güncel altın ve döviz kurlarını yakından izlerken özellikle çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki değişim öne çıktı.

Güncel Altın Fiyatları (11 Haziran 2026)

Aşağıda serbest piyasa ve ons altın dahil olmak üzere güncel satış fiyatları yer almaktadır:

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Ürün Satış Fiyatı Gram Altın 6.038,20 TL Çeyrek Altın 10.069,00 TL Yarım Altın 20.132,00 TL Tam Altın 40.843,05 TL Cumhuriyet Altını 40.169,00 TL Gremse Altın 102.420,83 TL Ons Altın 4.076,72 $

Kapalıçarşı verilerine göre çeyrek altın 10 bin TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, tam altın 40 bin TL bandındaki seyrini korudu.

Döviz Kurları (11 Haziran 2026)

Altın fiyatlarıyla birlikte döviz piyasalarında da hareketlilik yaşandı. Güncel kurlar şu şekilde kaydedildi:

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 46,14 TL 46,15 TL Euro 53,39 TL 53,42 TL Sterlin 61,87 TL 61,91 TL

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.076 dolar seviyesinde işlem görürken, gün içinde 4.024 dolara kadar gerileyerek son dönemlerin en düşük seviyelerine yakın seyretti.

ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve faiz artırım ihtimaline yönelik değerlendirmeler, değerli metaller üzerinde baskı oluşturan temel faktörler arasında yer aldı.

JPMorgan’dan Altın Tahminlerinde Revizyon

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan, altın fiyatlarına ilişkin orta ve uzun vadeli beklentilerini güncelledi. Kurum, 2026 yılının son çeyreği için ons altın hedefini 6.300 dolardan 6.000 dolara düşürdü.

2027 yılı beklentisi de aşağı yönlü revize edilerek 6.550 dolardan 6.263 dolara çekildi. Değerlendirmede, yatırımcı ilgisindeki zayıflamanın fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu belirtildi.