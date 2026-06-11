HaberX
Anasayfa/Ekonomi/PMorgan Altın Tahminini Düşürdü: 11 Haziran Altın Fiyatları

PMorgan Altın Tahminini Düşürdü: 11 Haziran Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor. Gram altın 6 bin TL seviyesine gerilerken çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları yeniden şekillendi. Güncel rakamlar ve piyasalardaki son durum haberimizde.

Eklenme 11.06.2026 - 08:28
Haberi PAYLAŞ

Küresel piyasalarda açıklanan ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler, değerli metaller piyasasında yön arayışını sürdürüyor. 11 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekerken, gram altın yeniden 6 bin TL bandında işlem gördü.

Yatırımcılar ve piyasa takipçileri güncel altın ve döviz kurlarını yakından izlerken özellikle çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki değişim öne çıktı.

Güncel Altın Fiyatları (11 Haziran 2026)

Aşağıda serbest piyasa ve ons altın dahil olmak üzere güncel satış fiyatları yer almaktadır:

Haber Devam Ediyor
Altın Kritik Seviyeye Kadar Düştü: 10 Haziran 2026 Altın Ne Kadar Oldu?
Ekonomi
Altın Kritik Seviyeye Kadar Düştü: 10 Haziran 2026 Altın Ne Kadar Oldu?
Altında düşüş devam ediyor. 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları açıklandı. Gram altın kritik destek seviyesinin altına inerek yatırımcısını endişelendirmeye devam ediyor.
Aile Bakanlığı ve İŞKUR’dan İstihdam Anlaşması!
Ekonomi
Aile Bakanlığı ve İŞKUR’dan İstihdam Anlaşması!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu arasında istihdam iş birliği anlaşması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sosyal yardım alan vatandaşların istihdama kazandırılması konusunda iş birliği protokolü imzaladı.

Ürün Satış Fiyatı
Gram Altın 6.038,20 TL
Çeyrek Altın 10.069,00 TL
Yarım Altın 20.132,00 TL
Tam Altın 40.843,05 TL
Cumhuriyet Altını 40.169,00 TL
Gremse Altın 102.420,83 TL
Ons Altın 4.076,72 $

Kapalıçarşı verilerine göre çeyrek altın 10 bin TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, tam altın 40 bin TL bandındaki seyrini korudu.

Döviz Kurları (11 Haziran 2026)

Altın fiyatlarıyla birlikte döviz piyasalarında da hareketlilik yaşandı. Güncel kurlar şu şekilde kaydedildi:

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 46,14 TL 46,15 TL
Euro 53,39 TL 53,42 TL
Sterlin 61,87 TL 61,91 TL

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.076 dolar seviyesinde işlem görürken, gün içinde 4.024 dolara kadar gerileyerek son dönemlerin en düşük seviyelerine yakın seyretti.

ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve faiz artırım ihtimaline yönelik değerlendirmeler, değerli metaller üzerinde baskı oluşturan temel faktörler arasında yer aldı.

JPMorgan’dan Altın Tahminlerinde Revizyon

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan, altın fiyatlarına ilişkin orta ve uzun vadeli beklentilerini güncelledi. Kurum, 2026 yılının son çeyreği için ons altın hedefini 6.300 dolardan 6.000 dolara düşürdü.

2027 yılı beklentisi de aşağı yönlü revize edilerek 6.550 dolardan 6.263 dolara çekildi. Değerlendirmede, yatırımcı ilgisindeki zayıflamanın fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Altın ve Dövizde Son Durum: 13 Haziran 2026 Güncel Piyasa Verileri

1 saat önce
Türk lirası
Ekonomi

Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

15 saat önce
Ekonomi

SpaceX Hisse Fiyatı Ne Kadar? SpaceX Kaç Tavan Yapacak?

16 saat önce
Ekonomi

Borç Yapılandırması 2026: Borç Yapılandırması Son Başvuru Tarihi!

21 saat önce
Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek Emekli Maaşı Haberlerini Yalanladı! Emekli Maaşa Zammı Temmuz 2026

1 gün önce
Ekonomi

Trump’ın İran Açıklaması Sonrası Altın Fiyatları Değişti

1 gün önce