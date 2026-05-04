AÖF Final Sınavı Ne Zaman? Giriş Belgeleri Açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarına ilişkin takvim netleşti. Mezuniyet ve sınıf geçişi açısından kritik öneme sahip olan dönem sonu sınavlarının tarihi ve oturum saatleri duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre AÖF bahar dönemi final sınavları 9 ve 10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar iki gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Sabah oturumları saat 09.30’da, öğleden sonraki oturumlar ise saat 14.00’te yapılacak.

Sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin resmi internet adresi olan aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden ulaşabilir. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.