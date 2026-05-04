Devlet Bahçeli Süper Lig’e Yükselen Amedspor’u Kutladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor’un Başkanı Nahit Eren’e mesaj göndererek, Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesini tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig’e yükselme şansını bir sonraki haftaya erteleyen, ancak rakibi Esenler Erokspor’un sahasında Pendikspor’u yenememesi ve puan kaybı yaşaması nedeniyle Süper Lig’e yükselen Amedspor’un Başkanı Nahit Eren’e mesaj göndererek, yeşil-kırmızılı ekibin tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmesini kutladı.

Bahçeli, Başkan Eren’e gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır’ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak görüyorum.

Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden biri olan Diyarbakır’ımızın bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan daha da canlanmasını temenni ediyorum.

BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMA

Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesinin, şehrimizin marka değerinin artmasına, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere yayılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.

Bu düşüncelerle, Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair-play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek ülkemizin huzur, birlik ve dayanışma sürecine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle şahsınızda başta Amedspor yönetimi olmak üzere, bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen tüm teknik heyeti, futbolcuları, kulüp personelini ve Amedspor taraftarlarını tek tek tebrik ediyor, 2026-2027 sezonunun kulübümüze, şehrimize ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum.”