Bugün Kabine Toplantısı Var Mı? 4 Mayıs Kabine Toplanacak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Beştepe’de yapılacak. Toplantının saat 15.30’da başlayacağı bildirildi. Kabine gündeminde hem iç politika hem de dış gelişmelerin yanı sıra ekonomik başlıklar öne çıkıyor.

Toplantının ardından alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Kabine Gündeminde Orta Doğu ve Küresel Gelişmeler Var

Kabine’nin ana başlıkları arasında Orta Doğu’daki son durum yer alıyor. Özellikle ABD ile İran arasında devam eden ateşkes süreci ve bölgedeki güvenlik dengeleri toplantıda ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Türkiye’nin bölgede yürüttüğü diplomatik girişimler, ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi yönündeki çalışmalar ve bölgesel istikrar hedefi de gündemde değerlendirilecek.

İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırıları ile deniz güvenliği açısından kritik öneme sahip gelişmelerin de toplantıda ele alınacağı aktarıldı.

Ekonomi ve Enflasyon Masada

Kabine toplantısında ekonomi başlığı altında piyasalardaki son durum, enerji fiyatlarındaki değişimler ve enflasyonla mücadele süreci değerlendirilecek.

Orta Vadeli Program (OVP) ve 12’nci Kalkınma Planı çerçevesinde yürütülen ekonomi politikalarının geldiği aşama da gündem maddeleri arasında yer alıyor. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların Türkiye ekonomisine etkileri de toplantıda ele alınacak konular arasında bulunuyor.

“Terörsüz Türkiye” Hedefi ve Yasal Düzenlemeler

Toplantıda ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda atılması planlanan yasal adımların Kabine gündeminde olduğu belirtiliyor.

Kurban Bayramı Tatili Süresi Konuşulacak

Kabine’de ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili beklentilerin de ele alınabileceği ifade edildi. Tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusu kamuoyunun takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Nihai kararın Kabine toplantısı sonrasında netleşmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta?

