Athletic Bilbao’da Teknik Direktörlük Görevine Edin Terzic Getirildi

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, teknik direktörlük görevine Edin Terzic’in getirildiğini resmen duyurdu. Kulüp, Ernesto Valverde’nin ayrılığı sonrası boşalan göreve son olarak Borussia Dortmund’u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Terzic ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Alman çalıştırıcının sezonun tamamlanmasının ardından resmi tanıtımının gerçekleştirileceği belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Borussia Dortmund ile iki farklı dönemde görev yapan Terzic, 2021 yılında Almanya Kupası’nı kazandı. 2023 sezonunda Bundesliga’da şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Dortmund, 2024 yılında ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselme başarısı gösterdi.

Futbol kariyerinde yardımcı antrenörlük deneyimleri de bulunan Terzic; West Ham United ve Beşiktaş’ta görev aldı. Ayrıca Dortmund bünyesinde akademi ve sportif yapılanma alanlarında da çalıştı.

Athletic Bilbao’nun önünde sezonun kalan bölümünde kritik karşılaşmalar bulunurken, Terzic’in göreve sezon bitiminde başlayacağı bildirildi.